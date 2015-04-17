Tarihi Haydarpaşa Kampüsü 'resmen' Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi!

Tarihi Haydarpaşa Kampüsü ile ilgili bir yıldan beri süren tartışmaya son nokta konuldu. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Yasa’ya göre 1894 yılında temeli atılan kampüs, Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni kurulan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi.

4 bine yakın avukatın üye olduğu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği karara tepkili. Dernek Başkanı Av. İhsan Baran, “TSBÜ için İstanbul’un başka bir yerinde arazi tahsis edilmemesi düşündürücü” sözleri ile bu noktadaki şüphelerini dile getirdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olacak olan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (TSBÜ) resmen kuruldu. TSBÜ’nün kuruluşunu da içeren Torba Yasa’ya Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın kesinleşmesi ile birlikte, bir süreden beri tartışma konusu olan ‘Haydarpaşa Kampüsü’ de yeniden tartışma konusu oldu. Yasaya göre, TSÜB’nin bulunacağı yer, temeli 1883 yılında 2. Abdülhamit tarafından atılan ve uzun süre Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne olarak hizmet veren yerleşke olacak. Karara karşı ilk tepki ise Haydarpaşa Kampüsü’nde okuyan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından geldi.

‘Başka yer mi bulunamadı’

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği (MÜHDER) Başkanı Av. İhsan Baran, “TSBÜ için İstanbul’un başka bir yerinde arazi tahsis edilmemesi düşündürücü” diyerek şunları kaydetti: “Tarihi Haydarpaşa Kampüsü’nün Marmara Üniversite ile kimlik kazandığına işaret ederek “Bu yerleşke 1894 yılında 2. Abdülhamit tarafından 400 bin Osmanlı altını ile yapılıyor. O dönem Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne adı ile hizmet veriyor. Boğaza nazır değerli bir arazi üzerinde kurulu bu yerleşkeye daha sonra Haydarpaşa Lisesi, 1980’lerde ise Marmara Üniversitesi’ne bağlı fakültelere tahsis ediliyor. Hukuk, Eczacılık, Hemşirelik Yüksek Okulu, Radyo-Sinema-TV Bölümü

ve Adalet Yüksek Okulu hali hazırda bu yerleşkede bulunuyor. 31 yıldır bu yerleşkede bulunan Hukuk Fakültesi, çok sayıda saygın hukukçu yetiştirdi. Burası sadece bir arazi bir bina değil. Burada kültürel bir değer var. 4 bine yakın avukatın üyesi olduğu MÜHDER olarak alınan karardan derin bir üzüntü duyuyoruz; karar bizi derinden yaraladı. Biz dernek olarak bir yıla yakın bir süreden beri bu kararın hayata geçmemesi için çaba gösteriyoruz. Hemen her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık. Yasal süreç ve gelişmeler tarafımızca takip edileceğiz.”

‘İptal için AYM’ye gidilmesi gerekir’

Torba Yasa ile Meclis’ten geçen kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılması için çalışma yürüttüklerini kaydeden Av. Baran “Burada siyaset üstü bir durum söz konusu. Meclis’te grubu bulunan partiler ile temastayız. Aldığımız destekler de söz konusu. Kanunun iptali için AYM’ye başvuru yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda, tüm hukukçulardan, akademisyenlerden ve özellikle öğrencilerimizden ve de duyarlı olan vicdan sahibi bütün yurttaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

Paha biçilmez bir yerleşke

Av. Baran, Haydarpaşa Kampüsü’nün arazisi ve yapıları için “Paha biçilemez” bir değerden söz ederek, Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolün detayını bilmediklerini kaydetti. Av. Baran, TSÜB’nin ne zaman hayata geçirileceği konusunda belirsizlik olduğuna işaret ederek, yerleşkede bulunan fakültelerin ise, Göztepe, Pendik'te bulunan yerleşkelerle beraber Maltepe’de Marmara Üniversitesi’ne tahsis edileceği gündemde olan yerleşkelere taşınmasının söz konusu olacağını kaydetti.

Resmi Gazete’de böyle yer aldı

Yasaya göre, TSÜB’nün Mütevelli Heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşacak.

“İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur” denilen kanun metninin sonunda “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir” denildi.