Tarihi fırtına ABD'yi teğet geçti

Ali Küpeli

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini alarma geçiren kar fırtınası beklenenden hafif geçti. Geçtiğimiz hafta uzmanlar ‘tarihin en büyük kar fırtınası’nın yaklaştığını duyurunca New York ve New Jersey başta olmak üzere toplam 5 eyalette ‘acil durum’ ilan edilmişti.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulacağının açıklanmasının ardından New York’ta araçların trafiğe çıkması yasaklanırken toplu taşım araçları geçici süreyle servis dışı bırakılmıştı. Okulların iki gün süreyle tatil edildiği şehirde birçok işyeri fırtına süresince çalışmayacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından marketlere akın eden Amerikalılar evlerine erzak depolamıştı.

Ancak beklenen olmadı. Salı günü etkisini göstermesi beklenen fırtınada kar kalınlığı sadece 20 cm’de kaldı.

Fırtınanın beklenen etkiyi göstermemesinin ardından hayat normale döndü. Metro seferlerinin dahi iptal edildiği Manhattan’da aileler çocuklarıyla dışarı çıkarak tatilin keyfini çıkardı. Başta Central Park olmak üzere şehirdeki parklara akın eden aileler kardan adam yaparak, kayarak ve kartopu oynayarak eğlendi.