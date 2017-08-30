Tarihi Finike evleri turizme hizmet edecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde 150 yıllık geçmişe sahip ve çoğu kullanılmayan 33 ev, restorasyon çalışmalarının ardından turizme hizmet edecek.

Cumhuriyet\'in ilanıyla 1923 yılında belediye statüsüne kavuşan Antalya\'nın Finike İlçesi\'nde tarihi 150 yıl öncesine dayanan evlerde restorasyon çalışmaları yapılacak. Çoğu kullanılmayan, 10\'u tescilli toplam 33 ev, eski kimliğine yeniden kavuşturulacak. Antalya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek projenin yapım işini Finike Belediyesi üstlenecek. Tarihi evlerin birinde de Atatürk sevgisi işlendi. 1 Ekim 1938 tarihinde yapılan evin duvarlarında, Atatürk ve İsmet İnönü\'nün kabartmaları yer alıyor.

EVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TERK EDİLMİŞ

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, projenin yok olmaya başlayan tarihi eserlerin geleceğe kazandırılması amacı taşıdığını söyledi. Evlerin, geçmişine aykırı olmayacak şekilde giydirileceğini kaydeden Karabayram, aynı zamanda sokak çalışması yapılacağını aktardı. Karabayram, “Tescilli yapıların yanı sıra tescilsiz yapıların da geleneksel olarak giydirilmesi sağlanacak. Finike evleri turizme kazandırılacak, bu evler butik otel çerçevesinde değerlendirilecek. Bu yapılar geçmişteki depremler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamış. Yakın zamanda restorasyon çalışmaları başlayacak. Çatı örtüsüne kadar yenilenecek. Yapılar terk edilmiş durumda\" diye konuştu.

RUMLAR DA YAŞAMIŞTI

Finike Belediye Başkanı Ak Partili Osman Kaan Sarıoğlu, bu evlerde mübadeleden önce Rumların da yaşadığını söyledi. Tarihi evleri kaybetme noktasına geldiklerini hatırlatan Sarıoğlu, “İskele mahallemizde de çok sayıda tarihi ev varmış ama sahip çıkılmadığı için bu evler artık yok. Eski yapılarımızı tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Kullanarak korumayı insanımıza öğretmeye çalışıyoruz. Eski yapılarımızı koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım istiyoruz. Evlerin turizme de katkısı olacaktır\" dedi.

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