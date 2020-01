-Tarihi final Djokovic'in ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyonluğu, tarihe geçecek final maçında İspanyol Rafael Nadal'ı 3-2 yenen Sırp Novak Djokovic kazandı. Erkekler teniste dünya sıralamasının bir ve iki numaralarını karşı karşıya getiren maçta Djokovic, rakibini, 5 saat 53 dakika süren mücadelenin ardından 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle yendi ve bu sonuçla dünya sıralamasının zirvesindeki yerini tazeledi. Kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu kazanan 24 yaşındaki Sırp tenisçi, bugün elde ettiği başarıyla hem 2 milyon 300 bin Avustralya dolarının sahibi oldu hem de Avustralya Açık'taki son şampiyon unvanını korudu. Maç ise, Grand Slam tarihinin en uzun final karşılaşması olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor, 1988'deki Amerika Açık finalinde 4 saat 54 dakika ile Ivan Lendl-Mats Wilander karşılaşmasında kırılmıştı. Karşılaşma ayrıca, Avustralya Açık'ın en uzun mücadelesi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. -Farklı boyutta bir maç- Her iki oyuncu da, Grand Slam tarihinin en uzun finali olmasına ve yorgunluktan ayakta duracak hallerinin kalmamasına rağmen kalitelerinden ödün vermedi ve tenisseverler bu sayede, çok farklı boyutta, tarihe geçecek bir maça tanık olma imkanını buldu. Maça iki tenisçi de tutuk başladı. Nadal, oyuna motive olmakta zorlanan rakibine oranla ilk sette daha etkili bir performans sergiledi ve 1 saat 20 dakika süren ilk seti 7-5 kazandı. Sönük geçen sette sonuca, her iki tenisçinin yaptığı basit hatalar tesir etti. İlk sette Djokovic 19, Nadal 17 basit hata yaptı. İkinci set, ilk sete oranla daha çok keyif verdi. Her iki tenisçinin de kalitelerini yansıtmaya başladığı setin 4. oyununda Djokovic, rakibinin servisini kırarak kendisine 3-1 ile avantaj sağladı. Nadal'dan daha üstün görünen Djokovic rakibinin servis oyununda bir, kendi servis oyununda iki kez set puanı için oynadı, ancak bu şansların hiçbirini değerlendiremedi. Djokovic'e seti getiren puanı Nadal, servis kullandığı 10. oyunda çift hata yaparak hediye etti. 6-4 biten bu sette Djokovic'in servis karşıladığı vuruşlarla doğrudan sayı getiren vuruşlardaki ağırlığı etkili oldu. Üçüncü sette de Djokovic'in üstünlüğü hissedildi. Bir önceki sette olduğu gibi 4. oyunda rakibinin servisini kıran Djokovic, bu avantajını, üstüne bir kez daha servis kırarak set sonuna kadar korudu ve 45 dakika süren bu seti 6-2 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette her iki tenisçi de finale yakışır bir oyun sergiledi. Djokovic, 8. oyunda 3 kez servis kırma imkanını bulmasına rağmen daha önceki setlere oranla daha cesur oynayan Nadal'ın 0-40'tan geri gelmesiyle bu şanslardan faydalanamadı ve 9. oyuna 4-4 eşitlikle girildi. Taraflar, geri kalan oyunlarda birbirlerinin servislerini kıramadı ve 6-6 beraberliğin sağlandığı setin galibini belirlemek için ''tie-break''e gidildi. Son derece heyecanlı geçen ve kalitenin son derece yükseldiği ''tie break''i Nadal, üst üste 4 sayı alarak 7-5 kazandı ve setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Final setinde skordaki denge 6. oyunda bozuldu. Nadal, bu oyunda, yorulduğunun işaretlerini veren rakibinin servisini kırdı ve 4-2 ile avantajlı duruma geçti. Ancak Djokovic, servis karşılamadaki üstünlüğünü bir sonraki oyunda tekrar korta yansıttı ve rakibinin servisini kırarak durumu 4-3'e getirdi. 9. oyunda maçın en uzun ''rally''si oynandı. Yorgun düşen ama varını yoğunu ortaya koyan iki tenisçinin 31 vuruşluk ''rally''sinde gülen taraf Nadal oldu. 10. oyun 5-5 eşitlikle sona erdi. Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırdı ve maç için servis kullanma şansına sahip oldu. Nadal, 12. oyunda olağanüstü bir savunma yaparak Djokovic'i hataya zorladı ve servis kırma şansını yakaladı. Ancak bunu değerlendiremedi ve Djokovic, bu seti 7-5, maçı da 3-2 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etti.