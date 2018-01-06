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Tarihi eserlerle yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda, evinde 32 parça tarihi eser bulunan B

06 Ocak 2018 16:23

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de polis tarafından yapılan operasyonda, evinde 32 parça tarihi eser bulunan B.K. (52) gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Karşıyaka ilçesinde oturan B.K.\'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğunu öğrenince harekete geçti. B.K. evinde gözaltına alınırken, farklı dönemlere ait 6 pişmiş topraktan gözyaşı şişesi, 1 toprak kandil, 1 toprak kase, 3 bronz ok ucu, 1 bronz mühür, 1 bronz yüzük, 1 kurşun haç, 2 bronz obje, 16 bronz sikke olmak üzere toplam 32 eser ele geçirildi. Eserler İzmir Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, B.K. hakkında yasal işlemlere başlandı.

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