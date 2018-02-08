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Tarihi eserler sahile vurdu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli dalgalar Roma dönemine ait lahit ve sütun parçalarını ortaya çıkardı

08 Şubat 2018 15:15

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde şiddetli dalgalar Roma dönemine ait lahit ve sütun parçalarını ortaya çıkardı. Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, tarihi eserlerin zaman zaman dalgalarla kıyıya vurduğunu, yapılacak incelemelerin ardından eserlerin korumaya alınacağını söyledi.
Amasra\'da fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla tarihi eserler kıyıya vurdu. Amasra küçük liman mevkiinde sahil kenarında kaya ve taş yığınlarını arasında tarihi eser görülürken, üzerinde figürlerin bulunduğu lahit ve sütun parçalarının ilçede yapılan inşaat temeli kazıları sırasında molozlarla birlikte sahile döküldüğü ve fırtınada oluşan dev dalgalarla sahile vurduğu tahmin ediliyor. Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, Amasra\'da yaşanan fırtınalar sonrasında tarihi eserlerin zaman zaman dalgalarla kıyıya vurduğunu kaydederek, şu anda sahilde bulunan tarihi kaidelerin yapılacak incelemelerin sonrasında sahilden taşınarak, koruma altına alınacağını söyledi.

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