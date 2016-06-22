Tarihi top mermisi zannedip bomba imha ekibi çağırdılar; boru çıktı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, bir kişi tarafından fark edilen ve tarihi top mermisi olabileceği değerlendirilen cismin, su borusu olduğu anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Serkan İlik’in haberine göre, Bozcaada'da Sağlık Lojmanları arkasında kalan arazide dün akşam üzeri doğa fotoğrafı çeken Hakan Güllüsaç, toprağın yüzeyinde patlamamış top mermisine benzeyen bir cisim buldu.

Bomba imha ekipleri çağırıldı

Polis ekipleri ve Garnizon Komutanı Binbaşı Abdurrahim Namtı, birlikte cisim üzerinde inceleme yaptı. Tarihi top mermisi olabileceği değerlendirilen cisim için bomba imha uzmanları adaya çağrıldı. Bugün Bozcaada'ya giderek cismi inceleyen uzmanlar, bir kısmı toprağın üzerinde bulunan ve top mermisine benzeyen cismin, su borusu olduğunu belirledi.