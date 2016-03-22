Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 2 bin yıllık tabak ele geçirildi

Balıkesir'de Pers döneminden kalma değeri 2 milyon lira olan 2 bin yıllık bir metal tabağın da aralarında olduğu 106 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Pers Krallığından kaldığı anlaşılan ve üzerinde bahar kutlamalarını konu alan figürler bulunan 2 bin yıllık metal tabak ile 105 parça tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan ve tabağı 2 milyon liraya satmaya çalıştığı öne sürülen 2 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarihi eserler ise Bandırma Müze Müdürlüğüne teslim edildi.