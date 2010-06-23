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Tarihi eser kaçakçılarına karşı işbirliği

Türkiye ve Yunanistan arasında ''Kültür varlıklarının yasadışı ithali ve ihracatının yasaklanması ve önlenmesine'' ilişkin protokol imzalandı.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye ve Yunanistan arasında ''Kültür varlıklarının yasadışı ithali ve ihracatının yasaklanması ve önlenmesine'' ilişkin protokol imzalandı.


Protokol imza töreni, Güneydoğu Avrupa Kültür Koridorları 8. Zirvesi kapsamında Çırağan Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Yeroulanos katılımıyla gerçekleşti.


Kültür Bakanı Günay, imza töreninde yaptığı açıklamada, ülke dışına yasal olmayan biçimde çıkarılmış tarihi eserlerin geri kazanılması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi konusunda bir işbirliği protokolüne imza attıklarını ifade etti.


Günay, ''Her iki ülke açısından son derece önemli. Avrupa müzelerini gezdiğiniz zaman Türkiye ve Yunanistan'dan giden eserler olduğunu görüyorsunuz'' diye konuştu.


Atina'da geçen ay bu konuda görüştüklerini ve zirve vesilesiyle bir işbirliği gerçekleştirme imkanını bulduklarını dile getiren Günay, ''Umarım geçmiş yıllarda ülkelerimizden haksızca çıkarılmış eserlerin geri dönmesine ve bundan sonra da ülkelerden haksız bir biçimde çıkarılmasının önlenmesine yardımcı olur'' dedi.


Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı Yeroulanos da ''Her iki ülkenin kültür konusunda birbirlerine doğru el ele yürüyebileceğini göstermesi açısından önemli bir protokol imzaladığımızı, sembolik ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Yunanistan'ın ortak çabalarını, tarihi eserlerin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkarılması konusunda birleştirmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum'' şeklinde konuştu.

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