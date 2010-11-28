-TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI BATMAN (A.A) - 28.11.2010 - Batman, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İstanbul, Bingöl ve Van'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. Batman İl Jandarma Komutanlığınca 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 545 parça tarihi eserle ilgili gözaltına alınan 23 kişinin sorgulamaları tamamlanarak, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 14'ü tutuklanırken, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Batman Jandarma Komutanlığınca 8 aylık bir çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak Batman, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İstanbul, Bingöl ve Van'daki 24 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, çeşitli dönemlere ait olduğu bildirilen takı, süs eşyası, ev araç ve gereci, ok ucu, sikke, heykel, gözyaşı şişesi, toprak sütun başı gibi toplam 545 tarihi eser ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.