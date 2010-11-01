Tarihi Ege Palas oteli satıldı

T24 - İzmir'in en büyük otelleri arasında yer alan Ege Palas Oteli, İzmir 3. İcra Müdürlüğü'nde yapılan ihalede 19 milyon 500 bin liraya Ankara merkezli Açılım İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin oldu.



Mazhar Zorlu Holding bünyesindeki Ege Plast ve Ege Yıldız şirketlerinin İş Bankası'na olan 10 milyon liralık borcuna karşılık ipotek verilen Ege Palas Oteli, borçların ödenmemesi nedeniyle İzmir 3. İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Alsancak semtinde bin 879 metrekare alan üzerine kurulu 21 katlı ve 116 odalı Ege Palas Oteli'nin ihalesine avukatları aracılığıyla giren iki alıcının yanı sıra İş Bankası da katıldı. 18 milyon 452 bin 310 lira muhammen bedeli bulunan otelin açık artırması 11 milyon 110 bin lirayla açıldı. Açık artırma sonucu Ankara merkezli inşaat şirketi olan Açılım İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi, 19 milyon 500 bin lira bedelle otelin yeni sahibi oldu.

İhaleyi takip eden şirket sahibi Mehmet Yalçın açıklama yapmadı.Otelin Genel Müdürü Sevda Zorlu ise otel üzerinde yıkım kararı bulunduğunu, bina üzerinde yapılacak her tür işlem için Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin alınması gerektiğini belirterek otele buna rağmen alıcı çıkmasının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Zorlu, şunları söyledi:

“Başka şirketlerin borcundan dolayı otelin satılması çok üzücü. Ancak unutmayalım ki otelin işletmesi değil binası satıldı. İşletme hakkı halen Ege Turizm Şirketi üzerinde. Otelin işleyişinde, organizasyonların düzenlenmesinde ve programlarda hiçbir değişiklik olmayacak.”



“Fiyat beklentinin üzerinde"

İş Bankası'nın avukatları ise Finansal Yeniden Yapılandırma sistemi içinde yer alması nedeniyle satışın KDV'den muaf olarak yapıldığını, bunun ihaleye olan ilgiyi artırdığını söyledi.

İhalede muhammen bedelin üzerine çıkılmasının önemli bir başarı olduğunu söyleyen avukatlar, ihale öncesi satışın 15 milyon lira civarında gerçekleşmesini beklediklerini, çıkan rakamın umduklarının çok üzerinde olduğunu ifade ettiler.

İzmir'in en büyük otelleri arasında yer alan Ege Palas Oteli, Mazhar Zorlu Holding bünyesinde kurulmuş,2003 yılında Kemal ve Nafiz Zorlu kardeşlerin işlerini ayırmasıyla Nafiz Zorlu'nun yönetimindeki şirketlerde kalmıştı.

Otel, Kemal Zorlu yönetimindeki Ege Plast ve Ege Yıldız'ın İş Bankası'na ve taksitlendirmeye giren borçlarındaki ödeme aksaklıkları nedeniyle daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak ödemenin yapılması nedeniyle ihale gerçekleşmemişti.

İhaleyi kazanan Açılım İnşaat şirketinin, Elazığ ve Ankara'da merkezleri bulunan Açılım Grubu'nun iştiraki olduğu belirtildi. Ülke genelinde çeşitli karayolu ve demiryolu inşaatlarını tamamlayan grubun akaryakıt istasyonları da bulunuyor.



