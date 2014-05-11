Tarihi dostluk maçı, 84 yıl sonra yine tamamlanamadı

84 yıl önce yağışlı hava nedeniyle 3. dakikada yarım kalan Lailapas-Karşıyaka maçı dün oynandı. Maçı Türk ve Yunan taraftarlar birbirlerinin formalarını giyerek izledi.

Sakız Adası’nda 7 Aralık 1930’da Lailapas ile Karşıyaka arasında oynanmaya başlanan ancak yağışlı hava nedeniyle sadece 3 dakika devam edilebilen müsabakanın iki ekibi yıllar sonra Sakız Adası’nda karşılaştı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, iki kulübün yöneticilerinin girişimleriyle Fafailon Stadı’nda kaldığı yerden devam edilen müsabaka için İzmir’den Sakız Adası’na gelen Karşıyakalı taraftarlarla Lailapas seyircileri Türk ve Yunan bayraklarıyla donatılan statta müsabakayı birlikte takip etti.

Alkışlarla..

Karşıyaka Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Yunan ekibi Lailapas’ın formasını giyerken, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Karşıyaka’nın takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Yusuf Şimşek ve Hüseyin Mutlu Akpınar daha sonra formalarını değiştirerek farklı takımlara geçtiler. Yunanlı futbolcular, Karşıyakalı meslektaşlarını stada geldiklerinde alkışlarla karşılarken, Lailapaslı oyuncular ısınmaya arkalarında Yunanca “84 yıl sonra, Lailapas-Karşıyaka” yazılı tişörtlerle çıktı. Karşıyakalı taraftarlar stada Türkçe ve Yunanca “Anneler kutsaldır”, “Dostluk her zaman kazanır” yazılı pankartlar astı.

Son sözü taraftar söyledi

Takımlarını oyunun ilk bölümünde değiştiren Akpınar ve Şimşek, birer gol kaydederek el ele sahayı terk ederken, ikili tribünlerden alkış aldı. Dostluğun ön plana çıktığı tarihi müsabakada A2 takımıyla mücadele eden Karşıyaka ilk yarıyı 4-3 önde tamamladı. İkinci yarıda karşılıklı gollerle 5-5 devam eden maçın 65'nci dakikasında Karşıyakalı taraftarlar orta sahaya Türk ve Yunan bayrakları dikerek son sözü söyledi ve maç 65. dakikada 5-5 berabere sonuçlandı.