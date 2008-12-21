'Tarihi değiştirebiliriz'



Trabzonsporlu futbolcu Rigobert Song, takımın mücadele azminin tarihi değiştirebileceğine inandığını söyledi.



Trabzonsporlu savunma oyuncusu Rigobert Song, ''Bu takımın mücadele azminin tarihi değiştirebileceğine inanıyorum'' dedi.



Song, ligin ilk yarısını iyi şekilde tamamlayabilmek için Eskişehir maçından galip ayrılmaları gerektiğini vurgulayarak, ''Öyle ya da böyle bunu başardık. İlk yarıyı olumlu geçirdik. Bir adımcık bile olsa rakiplerimizin önündeyiz. İkinci yarıda daha iyisini yapmak için çalışacağız'' diye konuştu.



Azimli ve mücadeleyi seven bir takım olduklarını ifade eden Song, ''Ligin ilk yarısında oynadığımız maçlarda bunu taraftarlarımız da gördü. Bu sezon takım kurulmadan önce herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Bunların başında da yönetim geliyor. Bizim iyi koşullarda çalışabilmemiz için her türlü imkanı sağladılar. Geriye dönüp baktığınızda bu durum sayesinde ligin ilk yarısını olumlu bir şekilde bitirdiğimizi görüyoruz. Bu sezonki görevimiz de bu tarihi değiştirmekti. Nedir bahsettiğim tarih. Hep Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepede olduğu bir durum söz konusuydu. Ama gün gelecek bu tarih değişecek. Bu tarihin değişmesi içinde uygun zamanın bu sezon olduğunu düşünüyorum. Bu takımın mücadele azminin tarihi değiştirebileceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu.



GÖKHAN ÜNAL: BURAYA TESADÜFEN GELMEDİK



Trabzonspor'da 6 hafta aradan sonra golle buluşan golcü futbolcu Gökhan Ünal da Eskişehirspor maçına çok iyi başlayamadıklarını ifade ederek, ''Talihsiz bir gol yedik. Ama oyunu bırakmadık. Penaltı kaçırdık. Üstün oyunumuzla ilerleyen dakikalarda kendimizi toparladık. Güzel bir galibiyet aldık. Biz buraya tesadüfen gelmedik. Belki zor maç kazanıyoruz ama bize karşı oynayan rakipler nedense bizden sonraki maçlarda böyle oynayamıyorlar'' dedi.



İstedikleri zaman yenemeyecekleri takım olmadığını vurgulayan Ünal, ''Bunu ikinci devrede göstereceğiz. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp sezon sonunda daha iyi olmak istiyoruz. Şimdilik lideriz. Sivasspor maçını bekleyeceğiz. Sivasspor yense bile aynı puanda olduğumuz için kendimize lider gözüyle bakacağız. Amacımız sezonu mutlu sonla tamamlamak'' diye konuştu.



Gökhan gollerden sonra 'sus' işareti yapmasıyla ilgili olarak ise ''Bana gelen eleştiriler vardı. Kafamın başka yerde olduğu ve Trabzon'u sevmediğim söyleniyordu. Ben Trabzon'u sevmesem buraya gelmezdim. Alışma dönemim oldu. Gelmeden 3 ay top oynamadım onun da verdiği hamlık vardı üzerimde. Eskişehir maçı benim başlangıcım oldu. Bundan sonra daha iyi bir Gökhan Ünal izleyeceksiniz'' diye konuştu.

