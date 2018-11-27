Tarihi çarşıda yangın

Kerkük'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında olan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangında büyük hasar meydana geldi.
Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanllı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.
Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümününde etkili oldu.
Tarihi Kayseri Çarşısı'nda işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.
Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.