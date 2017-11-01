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Tarihi camide yangın 

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde restorasyona alınan tarihi İstasyon Camisi'nde yangın çıktı

01 Kasım 2017 05:45

Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde restorasyona alınan tarihi İstasyon Camisi\'nde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Çerkezköy\'ün İstasyon Mahallesi\'nde bulunan ve 1911 yılında açılan İstasyon Camisi, bir süre önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kaptıldı. Camide bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü
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-Dumanların yükseldiği camiden detaylar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Söndürme çalışması
-Dumanların kontrol altına alınması
-Detaylar

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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