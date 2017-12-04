Tarihi cami kümbetinin kurşun kaplamalarını çalanlar yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İskender Paşa Camii kümbetinde bulunan kurşun kaplamaları çalan hırsızlar yakalandı.

Merkez Sur ilçesindeki İskender Paşa Mahallesi\'nde bulunan tarihi İskender Paşa Camii kümbetindeki kurşun kaplamaları çalan hırsızlar polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Telgrafhane Sokak\'ta, \'Çekçek\' olarak diye tabir edilen el arabası ile kurşun kaplamalarını taşıyan 5 kişi, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızların İskender Paşa Camii\'ndeki 500 kilo ağırlığında 12 parça kurşun kaplamayı çaldıklarını tespit etti. Gözaltına alınan 5 şüpheli Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



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