T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tarihi Brandenburg Kapısı, İstanbul için Türk bayrağına büründü

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, İstanbul'da dayanışmak için Brandenburg Kapısı'nı Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırdıklarını söyledi

30 Haziran 2016 02:55

Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı, (Brandenburger Tor) İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türk bayrağının renklerine büründü.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller'in aldığı kararla "kardeş şehir" İstanbul ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Kapı aydınlatıldığı sırada çok sayıda kişi Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu Pariser Meydanı’nda toplandı.

Bir grup burada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

ETİKETLER

almanyabrandenburg kapısımichael mülleratatürk havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24