Tarihi Brandenburg Kapısı, İstanbul için Türk bayrağına büründü

Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı, (Brandenburger Tor) İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türk bayrağının renklerine büründü.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller'in aldığı kararla "kardeş şehir" İstanbul ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Kapı aydınlatıldığı sırada çok sayıda kişi Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu Pariser Meydanı’nda toplandı.

Bir grup burada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.