Tarihi binadaki "kaçak" havuz mahkemelik oldu

Tescilli kültür varlığı olan ve ABD'ye ait Beyoğlu'ndaki binanın çatısına yapılan havuz mahkemelik oldu. Koruma Kurulu, onaylı projeye aykırı yapılaşmaya gittiği gerekçesiyle eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Corpera Turizm hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bilgili tarihi binadaki restorasyon çalışması için "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en iyi restorasyon çalışmasına imza atıyoruz" demişti.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, Beyoğlu Tepebaşı'nda 1860'da inşa edilen ve 1906'dan 2003 yılına kadar ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluk olarak kullandığı tarihi binadaki restorasyon rezaleti yargıya taşındı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, onaylı projeye aykırı yapılaşmaya giden Bilgili Holding Başkanı Serdar Bilgili'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Corpera Turizm hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aynı binadaki ikinci kaçak havuz

Palazzo Corpi adındaki bina Serdar Bilgili'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 2008 yılından beri 51 yıllığına Corpera Turizm'e verilmişti. Bilgili "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en iyi restorasyon çalışmasına imza atıyoruz” demişti. Binanın çatısına daha önce havuz yapılmış ancak Sözcü gazetesinin 2015 yılında konuyu gündeme getirmesin ardından Soho House adıyla hizmet veren kaçak havuz kapatılmıştı. Corpera Turizm, bunun üzerine binanın çatısına yeni bir havuz yaptı. Bu havuz da mühürlendi.

ABD'nin Avrupa'daki ilk binası

Firmanın Koruma Kurulu'na yazı yazarak, restorasyon projesine uygun olmayan bölümleri yıkarak, yapıyı orijinal haline getirmek için izin istediği öğrenildi. Serdar Bilgili, binalar yenilendiğinde “Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en iyi restorasyon çalışmasına imza atıyoruz” demişti.

ABD'nin yurt dışında edindiği Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci temsilcilik binası olan yapı 2008'de Corpera Turizm tarafından 51 yıllığına kiralandı. 4 dönüm arazi üzerine kurulu konsolosluk Palazzo Corpi, Annex ve Chancery olmak üzere, birinci ve ikinci derece tarihi eser niteliğinde üç binadan oluşuyordu. Corpera Turizm, bahçeye de yeni bir bina inşa ederek, dört binanın işletilmesi için dünyaca ünlü Soho House ile el sıkıştı. Londra, Berlin, Miami ve New York'ta bulunan şubeleri ile tanınan Soho House'ın işlettiği binalara sadece üyeler girebiliyor, otelde ise her isteyen kalamıyor.

Üye olmak için iki kişinin referans olması şart. Dört farklı kategoride üye kabul eden Soho House'da üyelik ücretleri yıllık 1.300 Euro'dan başlıyor. Moda, sanat, medya ve reklam dünyasında başarılı olmuş kişilerin üye olarak girebildiği Soho House, artık üyelerine havuz hizmeti veremeyecek.