Tarihi bina yangınları için Meclis araştırma önergesi

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Galatasaray Üniversitesi yangını üzerine kamuoyunda tekrar gündeme gelen tarihi binalarda çıkan yangınlar üzerine bir meclis araştırması açılmasını istedi. Onur, “Haydarpaşa Garı, Cağaloğlu Milli Eğitim Müdürlüğü binası yangınları gibi acı veren manzaralardaki ihmaller zincirinin ortaya çıkartılması, sorumluların bulunması gerekmektedir” dedi. Önerge gerekçesinde şunlara yer verildi:

-142 yıllık Galatasaray Üniversitesi Saray Binasında 22.01.2013 tarihinde çıkan yangın 3 saat boyunca söndürülememiş, tarih gözlerimiz önünde cayır cayır yanarak kül olmuştur.

-Ülke tarihimizin önemli bir parçasını oluşturan bu değerli kültürel miras mekanları teker teker yanıp kül olmakta, bu durumun bir türlü önü alınamamaktadır. Tarihi mekanlara karşı bu kayıtsızlık endişe verici hale gelmiştir.

-2002 yılının Temmuz ayında Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nun olduğu 110 yıllık Naime Sultan Yalısı yanmıştır. Elektrik kontağı raporunun aksine yalının tahtalarında benzin izine rastlanmış, bir şekilde dosya kapanmıştır. Dosya kapatıldıktan sonra ise eğitim veren kurumun yerine bir otel inşaatı yapılmaktadır.

-2009 yılının Mayıs ayında ise Bakırköy’de tarihi Taş Mektep yanmıştır.

-28 Kasım 2010′da Haydarpaşa Garı’nda çıkan yangında tarihi binanın çatısı tamamen yanmış, bina büyük hasar görmüştür. Yangın öncesinde üzerinde yapılmak istenen projeler, yangın sonrasında hayata geçirilmeye başlanmış, şu anda Haydarpaşa Port çalışmaları devam etmektedir.

-25 Aralık 2012 günü Cağaloğlu’nda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yangın çıkmış birkaç saat içerisinde bina kullanılamaz hale gelmiştir. Akıbeti belirsizdir.

-19 Şubat 2011’de Beyazıt Cami’nin içerisindeki Hünkar Kasrı, 23 Aralık 2012’de İstanbul Fatih’teki Tarihi Kapalıçarşı’da Örücüler kapısında yangın çıkmıştır, yine aynı şekilde akıbetleri belirsizdir.