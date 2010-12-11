Tarihi 'Belediye Dairesi' FSMÜ’ye verildi

MEHMET DEMİRKAYA- T24



Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 5 “mazbut” vakıf tarafından, geçtiğimiz nisan ayında kurulan “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi”, rektörlük olarak Saraçhane’deki eski tarihi Fatih Belediye Başkanlık binasını seçti. Üniversite, adres olarak tarihi binayı göstermesine karşın Büyükşehir Belediyesi, “Tahsis için talep var ancak henüz sonuçlanmadı” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiresi Şeyha Moza Bint Nasır, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın başta olmak üzere, birçok yetkilinin katılımı ile 27 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen törenle açılışı yapılan FSM Vakıf Üniversitesi, merkezini kentin merkezine kurmak istiyor.



Yenikapı Mevlevihanesi’nde kurdela kesilerek yapılan açılış törenin arkasındaki panoda, Fatih Belediyesi’nin yakın zamana kadar başkanlık binası olarak kullandığı, Saraçhane’deki, 96 yıllık tarihi “Şehremaneti Fatih Belediyesi Dairesi”nin resmi vardı.



FSM Vakıf Üniversitesi’nin resmi internet sitesine göre, üniversitenin rektörlük adresi olarak da bu tarihi bina gözüküyor. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, kulislerde söz konusu tarihi binanın FSM Vakıf Üniversitesi’ne verildiği konuşuluyor. Hatta kulislerde, aynı ada içerisinde bulunan, İstanbul İtfaiyesi’nin merkez birimi olarak hizmet veren bina ve İtfaiye Müzesi’nin bulunduğu yapıların da Üniversiteye verileceği belirtiliyor.



Tarihi binanın FSM Vakıf Üniversitesi’ne hangi şartlarla verildiğini sorduğumuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Binanın kendilerine tahsis edilmesi için başvuru var. Ancak henüz bu başvuru sonuçlanmış değil” dedi.

Restorasyonu Belediye yaptı



Fatih Belediyesi, “Belediye Dairesi” binasını boşalttıktan sonra, restorasyonu için 2007’nin sonunda ihale açtı. Yaklaşık 1.3 trilyon liraya ihale edilen restorasyon geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Fatih Belediyesi yetkilileri, İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla tamamlanan restorasyondan sonra binayı, sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiklerini söyledi. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare büyüklüğündeki, 985 ada 2 parsel üzerinde küçük bir alana 1914 yılında yapılan tarihi “Belediye Dairesi” yıllar içinde kaymakamlık ve belediye binası olarak kullanıldı.



Üniversitenin kurucuları



FSM Vakıf Üniversitesi, kurucuları bakımında diğer vakıf üniversitelerinden biraz ayrı kalıyor. Üniversitenin resmi internet sitesindeki bilgilere göre “Kurucu Vakıflar” başlığı altında şöyle deniyor:



“T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü.



Mazbut Kurucu Vakıflar



Fatih Sultan Mehmet Han



Sinan Ağa bin Abdurrahman



Nurbanu Valide Sultan



Hatice Sultan



Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa”.



Kurucuları ve mütevellileri ölmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen vakıflara “Mazbut Vakıflar” deniyor. Üniversitenin kurucusu olan vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiğine göre, bir başka ifade ile üniversitenin tek kurucusu Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğu sonucu doğuyor.





Mütevlli Heyeti



Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir. A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Prof. Özdemir, İstanbul ve Ankara Merkez Vaizliği, Bolu Müftülüğü, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.



1984-1986 yılları arasında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yapan Özdemir, geçen dönem AKP’den Çankırı Milletvekili seçilmişti. Mütevelli Heyet Başkan Vekilleri ise Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç(Devlet Bakanı Bülent Arınç’ın ağabeyi), Av. Hamza Akbulut(İlim Yayma Cemiyeti Başkanı). Üyeler ise şu isimlerden oluşuyor:



“ Prof. Dr. Fahrettin Arslan, Erdoğan Bayraktar(TOKİ), Yusuf Beyazıt(Vakıflar Genel Müdürü), Prof. Dr. Musa Duman, Burhan Ersoy, İsmail Gerçek, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Ayın Seçkin, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı.





