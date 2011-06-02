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Ekonomi

TARİHİ AFLA 58,3 MİLYAR TOPLANDI BATMAN/ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 15:53

-TARİHİ AFLA 58,3 MİLYAR TOPLANDI BATMAN/ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sosyal Güvenlik Kurumuyla (SGK) birlikte yapılandırılan toplam tutarın 58 milyar 300 milyon lira olduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, Batman'da düzenlediği basın toplantısında, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kesin sonuçlarını açıkladı. Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında 6 milyon 32 bin 972 adet dosyanın yapılandırıldığını, bu kapsamdaki alacak tutarının da 36 milyar 551 milyon 886 bin 881 lira olduğunu bildirdi.  Bakan Şimşek, SGK ile birlikte yapılandırılan toplam tutarın 58 milyar 300 milyon lira olduğunu kaydetti.

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