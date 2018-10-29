Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan DHA tarafından görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı\'nda son hazırlıklar devam ediyor. Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim\'de saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

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