Tarihi ABD ve Kuzey Kore zirvesi; Trump ve Kim Jong Un anlaşma imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirvede Singapur'da yapıldı. Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore Lideri, ABD Başkanı bir araya gelirken, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından kameralar karşısına geçen iki lider, ortak bir metne imza attı. Ancak bu metnin içeriğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

"Büyük bir sorunu çözeceğiz"

Trump, "Kısa süre sonra her şeyi gereceksiniz. Son derece kapsamlı, ortak bir mektuba imza attık. Her iki tarafın da sonuçlardan etkileneceğini düşünüyorum. İki taraf da iyi niyetle yaklaştı, çaba gösterdi ve hazırlıklar yapıldı. Bugün yaşananlardan gurur duyuyoruz" dedi. "Büyük bir sorunu çözeceğiz ve bunu dünya için yapacağız" diyen ABD Başkanı, bu aşama gelinmesinin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.

Kim'le arasında özel bir bağ kurulduğunu belirten Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmaya en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Ancak bunun tüm nükleer silahların imhası anlamına gelip gelmediği bilinmiyor.

Trump, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ikimiz için de hayal edilenden daha iyi bir sonuç geldi, umulandan çok daha başarılı oldu. (Kim Jong-un'a) Sizinle olmak büyük bir şeref, teşekkür ediyorum."

Görüşmeyi 'tarihi' olarak niteleyen Kim de "Geçmişi geçmişte bırakmaya karar verdik. Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek" ifadesini kullandı.

Kim'i Beyaz Saray'a davet edeceğini Trump daha birçok kez bir araya geleceklerinin altını çizdi. 'Kuzey Kore liderinden ne öğrendiği' sorulan Trump, "Kim son derece yetenekli biri, ülkesini çok seviyor" yorumunu yaptı.

Anlaşmanın maddeleri

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un tarihi zirve sonrasında imzaladıkları anlaşmada, “Kore Yarımadası’nda sürecek olan barışa” dikkat çekildi.

İkili arasında Singapur’da gerçekleşen tarihi zirve sırasında Trump ve Jong Un arasında imzalanan anlaşmada, ikilinin dört konuda aynı fikirde olduğu belirtildi. Anlaşma maddeleri şöyle:

1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore, iki ülke halkının uzun süreli barış ve refahı için ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirmek için çalışacak.

2. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda uzun süreli ve sabit bir barış rejimi için güçlerini birleştirecek.

3. 27 Nisan Panmunjom Beyanı’na uygun olarak, Kuzey Kore Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırma yolunda çalışmalara başlayacak.

4. Kimliği belirlenmiş olanların ülkelerine geri iade edilmesi dahil olmak üzere POW/MIA’den (savaş mahkumları/kayıplar) kalanların bulunması için çalışılacak.