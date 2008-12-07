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Spor

Tarihe geçiyor

Premier Lig’de forma giyen ilk Türk oyuncu olan Tugay Kerimoğlu, şimdi de antrenör olarak bir ilke imza atmak üzere.

07 Aralık 2008 02:00




Premier Lig’de forma giyen ilk Türk oyuncu olarak adını tarihe yazdıran Tugay Kerimoğlu, şimdi de antrenör olarak bir ilke imza atmak üzere. Rovers'ta Sounes-Tugay ikilisi yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve son alınan Liverpool yenilgisinden sonra görevden alınmasına kesin gözüyle bakılan Blackburn Rovers'te teknik adam Paul İnce’in yerine Graeme Souness’ın geçeceği konuşulurken, yardımcı konusunda da Tugay’ın ismi ön plana çıktı.

Taraftarlar tarafından da çok sevilen bu ikilinin yapılacak görüşmelerin ardından Rovers’ın yeni teknik ekibi olacağı konuşuluyor.


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