Tarihe geçen maç yine ertelendi

T24-

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, ABD'li Jon Isner ile Fransız Nicolas Mahut arasında yaklaşık 10 saatlik mücadeleye rağmen tamamlanamayan ve tenis tarihinin en uzun süren karşılaşması olan maç, havanın kararması nedeniyle ertelendi.Tarihe geçen maç, 22 Haziran Salı günü başladı. Maçın ilk setini 23 numaralı seri başı Isner 6-4 kazandı. 2 ve 3. setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Mahut setlerde 2-1 öne geçti. Isner 4. seti 7-6 alarak skoru 2-2'ye getirdi ve havanın kararması nedeniyle maça ertesi gün (Çarşamba) devam edilmesine karar verildi.Dün öğleden sonra yeniden başlayan karşılaşmanın 5. setinde oyunlar 6-6 olunca, kural gereği ''Tie-break'' uygulanmaması nedeniyle, taraflardan biri oyunlarda 2 farklı öne geçene kadar sete devam edildi. Son sette oyunlarda 59-59 beraberlik varken, hakem yine havanın kararması nedeniyle, başlangıcından itibaren 10 saat 7 dakika geçen maçı ikinci kez erteledi.Karşılaşmaya bugün devam edilecek.Maçın sadece 7 saat 6 dakika süren son seti bile, bugüne kadarki en uzun maçtan daha fazla sürdü. Tenisseverlerin sonucunundan ziyade ne kadar devam edeceğini merakla beklediği maçta, Isner 98, Mahut 95 kez ''ace'' attı. Mahut 20, Isner 9 çift hata yaptı.Isner, şu ana dek attığı 98 ''ace'' ile bir maçta en çok ''ace'' atan tenisçi oldu.161 oyun oynayan iki tenisçi de 50'den fazla basit hata yaptı. Maç yarıda kaldığında Mahut 56, Isner 53 basit hata yapmıştı.Maçın bu kadar uzun sürmesinin nedeni iki tenisçinin de bu kadar uzun sürede çok fazla servis kırma şansı yakalayamaması ve yakaladıklarını değerlendirememesi oldu.161 oyunda iki tenisçi sadece 15 kez servis kırma şansı elde etti. Mahut 3 kez bu şansı yakaladı ve 1 kez değerlendirebildi. Isner 12 kez servis kırma şansı yakaladı, ancak o da rakibi gibi sadece 1 kez servis kırabildi.Tarihe geçen maçta şu ana dek sadece 4 maç sayısı şansı yakalandı. Isner'in kullandığı 4 maç sayısını da Mahut çevirdi.İki tenisçi de ilk servislerinde çok başarılı oldular. Mahut 291 ilk servisinin 251'inde (yüzde 86) puanı kazandı. Isner de 323 ilk servisin 259'unda (yüzde 80) puanı hanesine yazdıran isim oldu.Maç yarıda kaldığında Mahut 449, Isner 428 puan kazanmıştı.Maça Wimbledon'ın elektronik skorbordu da dayanamadı ve son sette oyunlar 47-47 iken skorbord kilitlendi ve bir süre sonra skor, elektronik ekrandan tamamen kayboldu.Oyuncular şu ana dek 881 puan oynarken, bu puanların 612'si son sette oynandı.Havanın kararması üzerine iki oyuncu erteleme kararı için hakemlerle görüştü. Mahut, ''Maça devam etmek istiyorum ama topu göremiyorum'' dedi. Bu sırada seyircilerin oyuncuların devam etmesine yönelik tezahüratta bulunduğu görüldü. Maçın ertelenme kararının ardından Isner, ''Bir daha asla böyle bir şey olamaz'' diye konuştu.Tarihine geçen mücadelenin kahramanlarından ABD'li Jon Isner, istatistikleri ve atılan ''ace''leri görmek istediğini söyledi.Maçtan sonra açıklama yapan Isner, böyle bir şeyin her zaman olmayacağını belirterek, ''Harika servis atıyor. Ben de harika servis atıyorum. İstatistikleri ve her ikimizin de attığı 'ace'leri görmek istiyorum'' dedi.Fransız Nicolas Mahut ise rakibinden ''O bir şampiyon'' diye söz ederek, ''Daha önce hiç karşılaşmamış gibi mücadele ediyoruz. Birinin kazanması gerekiyor. Dolayısıyla yarın tekrar karşılaşacağız ve maçı kimin kazanacağını göreceğiz. Oynamak istedim ama topu göremedim'' diye konuştu.Toplam 16 ''Grand Slam'' şampiyonluğu bulunan Roger Federer ise karşılaşmayla ilgili yaptığı yorumda, ''Bu maç için kelime bulamıyorum. Vücutlarını ertesi gün, hafta ve ay nasıl hissedecekler bilmiyorum. Bu inanılmaz bir oyun'' ifadelerini kullandı.Bu arada mücadelenin yapıldığı 18. kortun tribünlerinde karşılaşma sırasında boş yer kalmazken, tenisseverler tarihe geçen bu maçı izleyebilmek için kortun yanındaki tepeleri hınca hınç doldurdu.Bir seyirci maç sırasında 'ace''leri kastederek ''Ne atış ama'' yazılı pankart açarken, izleyiciler ''Daha fazla istiyoruz'' ve ışıklandırma sistemi bulunması nedeniyle ''Merkez Korta'' şeklinde tezahürat ettiler.Öte yandan bu karşılaşmadan sonra tarihe geçen en uzun maçlar şöyle:6 saat 33 dakika: Fabrice Santoro-Arnaud Clement, 2004 Fransa Açık6 saat 22 dakika: John McEnroe- Mats Wilander, 1982 Davis Cup6 saat 21 dakika: Boris Becker-John McEnroe, 1987 Davis Cup6 saat 4 dakika: Horst Skoff-Mats Wilander, 1989 Davis Cup5 saat 59 dakika: Radek Stepanek-Ivo Karlovic, 2009 Davis Cup5 saat 46 dakika: Arnaud Clement-Marc Rosset, 2001 Davis Cup5 saat 45 dakika: Mehdi Tahiri- Gilles Muller, 2005 Davis Cup,5 saat 31 dakika: Alex Corretja-Hernan Gumy, 1998 Fransa Açık5 saat 28 dakika: Greg Holmes-Todd Witsken, 1989 Wimbledon Tenis Turnuvası