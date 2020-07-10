Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın acı günü!

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı 102 yaşında hayatını kaybetti.



Annesini kaybeden İlber Ortaylı, kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hayatı Kırım’dan Petersburg’a, oradan Viyana’ya, İstanbul’a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Ortaylı uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti."

Şefika Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

102 yaşında hayatını kaybeden Şefika Ortaylı'nın cenaze namazı 11 Temmuz Cumartesi günü Ankara’da Mevlana Camiinde kılınacak.