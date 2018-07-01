Tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

94 yaşında yaşamını yitiren İslam tarihi uzmanı, 'hocaların hocası' olarak da anılan Prof. Dr. Fuat Sezgin düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, öğretim üyeleri, akademisyenler ve yakınları katıldı. Tören öncesi aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

"2019'u Fuat Sezgin İslam bilim tarihi yılı ilan edeceğiz"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz" dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm.

Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm.

Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk.

'Sen nereyi beğeniyorsan söyle biz orada bu merkezi oluşturalım' dedik. Ve hocamız da Gülhane Parkı'nın içerisindeki malum şu andaki müze olarak yaptığımız yeri beğendiğini söyledi.

Ve bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Ve şu andaki yere kavuştuk.

Tabi hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var. Gerek islam ilim düşünce fizik tıp astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle beraber olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde yerini almış vaziyette. Yurt dışındaki eserlerini de getirme çalışmalarımız sürüyor.

Müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu talebi olmuştu. Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum.

Ve diğer merhum kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyoruz, merhume kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm ailesine baş sağlığı temennilerimizi tekrarlarken milletimizin de başı sağ olsun diyorum. 94 yıllık bir hayat, ama malum bu 60 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki malum olaylardan sonra ne yazık ki hocamız da adeta sürgün yiyen insanlardan bir tanesi olmuş ve Almanya’da çalışmalarını devam ettirmiş. Böyle bir insan… Rabbim cennetiyle müşerref kılsın."