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Tarihçi Ayşe Hür'e sosyal medya paylaşımından hapis cezası

Ayşe Hür, 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geriye bırakıldı

17 Nisan 2018 20:25

Tarihçi Ayşe Hür'e Twitter paylaşımları nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakırken karar tepki gösteren Hür, "Fiks tarifeden ceza verdiler" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı “Defalarca belirttim fikrimi: ‘PKK terör örgütü değil, terörü yaygın bir şekilde kullanan gerilla/halk hareketidir” mesajı gerekçe gösterilerek hakkında 'örgüt propagandası'ndan dava açılan tarihçi Ayşe Hür, İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını ise geriye bıraktı.

‘Fiks tarifeden ceza verildi’

Kararı Twitter hesabından duyuran Hür, “Bugün TMK/2’ye muhalefetten duruşmam vardı. Mahkeme sosyolojik tanım içeren tek twitimden (bu twitle işlediğim iddia edilen suçu eleştiren 25 adet twitime rağmen) fiks tarifeden cezamı verdi: 1 yıl 3 ay. Hükmün açıklanması ertelendi. 5 yıl içinde suç işlersem uygulayacaklar” ifadelerini kullandı.

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Ayşe Hürtwitterpropagandaceza

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