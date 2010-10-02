Tarih yazdılar!

T24 - Cim-Bom, Süper Lig'de 11 yıl sonra karşılaştığı Kardemir Karabükspor'a tarihinde ilk kez yenildi. Ev sahibi kırmızı-mavililer ise Aslan'ı ilk defa avlamanın gururunu yaşadı.



Spor Toto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak büyük moral kazanan Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanına üst üste 5. galibiyetini almak için gitmişti, ancak sarı-kırmızılıların hesapları tutmadı.



Cim-Bom ligde tam 11 yıl sonra karşı karşıya geldiği Karabük'e tarihinde ilk kez yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Galatasaray daha önce 6 kez karşılaştığı kırmızı-mavili takımı 4 kez mağlup ederken, 2 defa da berabere kalmıştı.



Kardemir Karabükspor ise Galatasaray'ın aksine tarihi bir sevinç yaşadı. Aslan'ı 7. maçta dize getirmeyi başaran Karabük, puanını 13'e yükselterek, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.





21 sezon sonra 7'de 3 yenilgi



Cim-Bom, Kardemir Karabükspor'a mağlup olarak tam 21 sezon sonra ilk 7 haftada 3 yenilgi birden aldı. Sezonun ilk iki haftasında Sivasspor ve Bursaspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım dün Karabük'ten de eli boş döndü. Galatasaray, 1989-90 sezonunda Sigi Held yönetiminde ilk 7 haftada 4 yenilgi almıştı. Sarı-kırmızılı takım aleyhine ligde 31 hafta sonra penaltı kararı verildi. Cim-Bom son penaltı golünü geçen sezonun 10. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'den yemişti.



İlk isabetli şutu 75’te Sabri attı!



Galatasaray, Karabükspor deplasmanında rakip kaleyi bulan ilk şutunu bitime 15 dakika kala atabildi. Oyuna sonradan giren Sabri Sarıoğlu ceza sahası dışından attığı şutla kaleyi bulurken, bir dakika sonra Barış Özbek takımının tek golünü kaydetti. Karşılaşmada etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, maç boyunca Karabükspor kalesine sadece 3 isabetli şut attı. Karabükspor ise 15 şutta, 5 kez kaleyi bularak skordaki üstünlüğünü istatistiklere de yansıttı.







