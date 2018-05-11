Tarih böyle yazılır

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Henüz 10 yıl öncesine kadar 3\'üncü Lig takımı olan Teleset Mobilya Akhisarspor, basamakları tek tek çıkıp Süper Lig\'e ulaştıktan sonra önce ligin istikrarlı kulüplerinden biri haline geldi ve ardından yılların emeğini Ziraat Türkiye Kupası\'nda tarih yazarak taçlandırdı.

Kupada bu sezon 159 takım arasından son 4\'e kaldıktan sonra önce yarı finalde ilk maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen Süper Lig lideri Galatasaray\'ı deplasmanda 2-0 yenerek eleyen Ege temsilcisi, Diyarbakır\'daki finalde de yine dev rakibi Fenerbahçe\'yi 3-2\'yle geçip tarihi bir ilki başardı. Kurulduğu 1970 yılından 2008\'e kadar amatör kümeyle 3\'üncü Lig arasında mekik dokuyan yeşil-siyahlılar, hem kupayı ilk kez kaldırdı, hem 38 yıl sonra Ege\'den bu başarıya ulaşan ilk takım oldu, hem lig şampiyonuyla Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı, hem de tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Akhisarspor, Türkiye Kupası şampiyonu olarak yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Kasasını dolduracak yeşil-siyahlılar, Avrupa\'nın dev kulüplerini de ağırlayacak. Kupayı kazanıp sponsorlar ve Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan en az 3 milyon Dolar gelir elde etmeyi garantileyen Akhisar, UEFA\'dan Avrupa Ligi\'nde gruplara kaldığı için de 2.6 milyon Euro alacak. Temsilcimiz, grupta her galibiyete 360 bin, beraberliğe 120 bin Euro gelir elde edecek. Akhisar, UEFA\'da grubundan lider çıkarsa 600, ikinci olursa 300 bin Euro, bunların yanında son 32 turuna kalırsa 500 bin Euro daha alacak. Yeni sezonda UEFA\'da yer alacak İngiltere\'den Chelsea ve Arsenal, İtalya\'dan Inter ve Milan, Fransa\'dan Monaco ve Marsilya, Almanya\'dan Bayer Leverkusen gibi dev kulüpler, Akhisarspor\'un muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE\'NİN BELALISI

Süper Lig\'in en az maliyete sahip takımlarından Akhisarspor, bu sezon Fenerbahçe\'yi lig ve kupada oynanan 3 maçta da yenmeyi başardı. Piyasa değeri rakibinin çok altında bulunan, tüm takımın maliyeti Fenerbahçe\'nin 4 oyuncusu tutarındaki Akhisar, ligde ilk maçı 1-0, deplasmandaki rövanşı ise 3-2 galip tamamladı. Fenerbahçe\'ye şampiyonluk yolunda en büyük darbeyi vuran takım olan yeşil-siyahlılar, rakibini Diyarbakır\'daki Türkiye Kupası finalinde de 3-2 yenip tarihe geçti. Akhisarlılar ve diğer kulüp taraftarları, sosyal medyada Fenerbahçe\'ye esprili göndermeler yaptı.

LİG YARIŞINA DARBE

Akhisarspor, kupayı kazanarak Süper Lig\'de Avrupa\'ya gitmek için yapılan beşincilik yarışına da son verdi. Akhisar, kupa şampiyonu olduğu için UEFA Avrupa Ligi\'nde direkt gruplara kalırken lig beşinciliği için yarışan Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor\'un Avrupa hayalleri bitti. Ligi beşinci sırada tamamlayan takım, ancak bir kulübümüz yeni sezonda Avrupa\'dan men cezası alırsa kupaya katılma şansı bulacak.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Futbolculuğu döneminde Galatasaray\'la 4, Beşiktaş\'la ise 1 Türkiye Kupası kazanan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam olarak da bu başarıya ulaştı. Kariyerinde futbolcu olarak Galatasaray\'la UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa ve 7 lig şampiyonluğu bulunan Buruk, Türkiye Kupası\'nı kaldıran 42\'nci teknik direktör oldu. Akhisar ise kupayı kazanan 15\'inci takım olmayı başardı. Futbolcuları finalin ardından Okan Buruk\'u havalara attı.

EN SON DENİZLİSPOR

Ege\'yi Akhisarspor\'un yeni sezonda yer alacağı Avrupa arenasında en son 15 yıl önce Denizlispor temsil etti. Denizlispor, 2002-03 sezonunda o dönemki adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi\'nde Lorient, Sparta Prag ve Lyon\'u eleyerek ünlü teknik adam Jose Mourinho\'nun çalıştırdığı, o yıl kupayı da kazanan Porto\'ya elendi.

TARAFTAR MOTİVE ETTİ

Diyarbakır\'daki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarsporlulara yapılan bilet uygulaması, yeşil-siyahlı futbolcuları motive etti. Akhisar taraftarlarının büyük bir kısmı, finalde kendilerine çifte standart uygulandığı, Fenerbahçe\'den yarı yarıya daha az bilet ayrıldığı için Diyarbakır\'a gitmedi. Final maçını deplasman gibi oynayan Akhisar, Lopes, Sissoko ve Barbosa\'nın golleriyle zoru başardı.

ERDOĞAN\'DAN KUTLAMA

Kupayı kazanıp basında ve sosyal medyada tüm Türkiye\'nin gündemine oturan Manisa\'nın ilçe takımı Akhisarspor\'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler de kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, \"2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor\" ifadelerini kullandı.

9 SENEDİR AYNI YÖNETİM

Akhisarspor\'un başarısının altında yönetimdeki istikrar da yatıyor. Kulüpte başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim 9 yıldır hiç değişmedi. Akhisarspor\'u 3\'üncü Lig kulübüyken Avrupa\'ya taşıyan, finalin ardından büyük sevinç yaşayan Hüseyin Eryüksel, \"9 senelik yönetimde değişiklik yapmadık. Yüreğiyle oynayıp buraya geldik. Kupayı bileğimizin hakkıyla kazandık. Avrupa\'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz\" dedi.

03.00\'DE KARŞILAMA

Türkiye Kupası\'nı kazanan Akhisarspor\'u gece saat 03.00\'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na koşan yüzlerce taraftarı karşıladı. Kupa finali ve sonrasında ilçede başlayıp saatlerce süren coşku ve kutlamalar ardından İzmir\'e taşındı. Gece saatlerinde araçlarıyla ilçeden 100 kilometre uzaklıktaki İzmir\'e giden taraftarlar, meydanı, \"Şampiyon\" tezahüratlarıyla inletti. Yeşil-siyahlı kafile kupayla uçaktan indiğinde coşku doruğa ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarla birlikte tezahürat yaptı. Buruk, taraftarlara üçlü de çektirdi. Kafile konvoy eşliğinde Akhisar\'a döndü. Süper Lig\'de kümede kalma yarışında pazartesi günü kritik deplasmanda Kayserispor\'a konuk olacak Akhisarspor, kupayla şehir turunu ise erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akhisarspor kafilesinin Adnan Menderes Havalimanı\'nda karşılanması



