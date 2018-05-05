Tarih: 20 Mayıs 2016, Demirtaş: Dikkat et, gazeteciler burada, İnce: Nasılsa aynı koğuşta kalacağız

Birçok milletvekilinin tutuklanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin sona ermesiyle sonuçlanan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yapıldığı 20 Mayıs 2016 tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce arasında yaşanan diyalog, yeniden gündeme geldi.

Genel Kurul’daki oylamanın ardından Demirtaş, milletvekilleriyle beraber bahçede oturarak sonucun açıklanmasını beklerken, muhalefet kulisine doğru yürüyen Muharrem İnce, Demirtaş’a selam vermişti.

İnce’nin selam vermesi üzerine Demirtaş, “Dikkat et Muharrem Bey gazeteciler burada” diye espri yapmış, İnce de Demirtaş’a “Nasıl olsa aynı koğuşta kalacağız” diye karşılık vermişti.