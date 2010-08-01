-''TARİFELER KARMAŞIK FATURALAR KABARIK'' BURSA (A.A) - 01.08.2010 - GSM abonelerinin, dahil oldukları paketlere uygun hareket ettikleri halde beklenenin üzerinde faturalarla karşılaştıkları bildirildi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, son dönemlerde GSM abonelerinden gelen şikayetler içinde faturalarla ilgili konularda artış yaşandığını söyledi. Gelen şikayetlere göre, belirli dakika ve SMS içeren paketlerde kullanım miktarlarına dikkat edilmesine rağmen birkaç katını bulan faturalandırmalarla karşılaşıldığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti: ''Şikayetler arasında, ses ve SMS içeren paket ücreti 78 lira olmasına karşılık tüketiciye 530 lira fatura düzenlenmiştir. Müşteri hizmetlerine yapılan başvuruda tüketicinin konuşma süresini aştığı söylenmesine karşılık, süreyi kontrol ettiği ve bunu aşmadığı tüketici tarafından ifade edilmektedir. Aynı numarayla 2 kez eşit sürede görüşen tüketicinin ayrıntılı faturasına ücretler 20 kuruş ve 4 lira olarak yansımıştır. Bu şekilde bir ücretlendirme olması imkansızdır. İnternet kullanımı olmadığı halde internet hizmet bedeli yansıtılmaktadır. 3, 5 veya 10 dakika bazında ücretlendirme yapılan tarifelerde tüketici saniye bazında ücret ödeyeceğini düşünürken konuşmadığı sürelerin de bedelini ödediğinden dolayı yüksek faturalar ödemek zorunda kalmıştır.'' -FATURALARA MANUEL GİRİŞ İDDİASI- Kaya, tüketicilerin yüksek faturalar yüzünden mağdur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Tarifeler karmaşık, faturalar kabarık. Aynı hizmete farklı ücretlerin yansıtılması, teknik hata olabileceği iyi niyetine karşılık faturalara manuel giriş yapıldığını da akıllara getirmektedir. 1 Nisan sonrası ara bağlantı ücretlerinde tavan fiyatların 40 kuruşa indirilmesi GSM operatörlerinin farklı arayışlara girerek kar marjlarını korumak istediklerini göstermektedir. Tüketiciler, tarife tercihinde ortalama görüşme süresinin 20 saniye olduğunu dikkate alarak kontör atış periyotu düşük olan tarifeleri tercih etmelidir. Tüm tüketiciler GSM faturalarını ve ayrıntılarını mutlaka kontrol etmelidir. Çünkü ayrıntılarda her tüketici için bir sürpriz mevuttur.''