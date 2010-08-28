-TARHAN: YARGIDA CİDDİ SORUNLAR VAR MERSİN (A.A) - 27.08.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Yargıda ciddi sorunlar var. Yargılama süresi çok uzun, halkın adalete erişmesi ise çok problemli'' dedi. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Tertip Komitesince, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda ''Anayasa Değişikliği ve Yargı Bağımsızlığı'' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Tarhan, tecrübelerinden yola çıkarak, demokratikleşme, örgütlenme ve açılımlardan bahsederken, olayların tersinden okunması gerektiğini öğrendiklerini söyledi. Tarhan, sorunları paylaşmak, sorunun yargı politikasından kaynaklandığını iktidara aktarmak istediklerini ancak muhatap alınmadıklarını söyledi. Demokrasinin tek başına yargı tarafından korunamayacağını, o nedenle herkesin birlik olması gerektiğini ifade eden Tarhan, ''Demokrasiyi bu halk, demokrasiye inanarak, kenardan izlemeyerek koruyabilir. Çünkü ölüm, demir sandığa girsek bile bizi gelir bulur. Bu nedenle lütfen, gelişmelere sessiz kalmayalım. Erzurum-Erzincan hattında ses çıkardığımızda, bize 'cübbelerinizi çıkarın, siyaset yapacaksanız öyle yapın' demişlerdi ama herkes bilsin ki demokratik, laik hukuk devleti için, biz cübbelerimize daha sıkı sarılacağız ve başka cübbelerle değiştirmeyeceğiz'' dedi.