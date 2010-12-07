Tarhan yeniden YARSAV Başkanı

T24 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanlığına Emine Ülker Tarhan yeniden seçildi.

YARSAV'ın 5 Aralık Pazar günü yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri, başkan ve diğer organların seçimini yaptı.





Tarhan, düzenlediği basın toplantısında, Türk yargı tarihinin en çetin yılının yaşandığını belirterek, YARSAV'ın yeni strateji belirlemek ve yol haritası çizmek amacıyla olağanüstü genel kurula gittiğini bildirdi. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda, yeni yönetim kurulunun oluştuğunu, yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan seçimde ise başkanlığa kendisinin getirildiğini ifade eden Tarhan, Genel Sekreterliğe Murat Arslan, Saymanlığa Celal Çelik, Başkan Yardımcılıklarına Leyla Köksal, Nuh Hüseyin Köse ve Oktay Aydın'ın oy birliğiyle seçildiklerini dile getirdi.





Tarhan, şöyle devam etti: ''YARSAV'ı marjinal kılmak isteyenlere de marjinal olarak nitelendirenlere de gerekli yanıtı Erzurum'dan Tekirdağ'a kadar il ve ilçelerden yeni doğmuş hatta doğmamış bebekleriyle Ankara'ya gelip oy kullanan, görüş bildiren, meslek örgütlerine örneği az görülür biçimde sahip çıkan, çağdaş, dinamik, adil ve bilgece öneri ve değerlendirmeleri ile bize güç veren meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.





Yeni Yönetim Kurulu, genel kurul iradesinin ortaya çıkardığı büyük oy farkı ile seçilmenin onurunu taşımakla birlikte çok ağır da bir sorumluluk aldığının farkındadır ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için bugünden itibaren çalışmalara başlamıştır.'' Tarhan, yargı bağımsızlığının hukuksal altyapısı oluşturularak tam bağımsız yargı yolundaki engelleri kaldırmanın ana hedefleri olduğunu söyledi.





Yargının iş yükünün, adil yargılanma hakkının da en önemli sorunu olduğunu vurgulayan Tarhan, iş yükünü artıran gerçek nedenler saptanmadan, mahkeme ya da daire sayılarını artırmanın gerçek çözüm olmayacağını savundu. Emine Ülker Tarhan, ''YARSAV olarak yargı bağımsızlığına, yargının sorunlarına ülkenin genel yapısından soyutlanmadan bakılması gerektiğini, dar ve polemik yaratıcı tartışmaların, özellikle siyasal iktidarın özel katkıları sonucu yargının günlük siyasi tartışmaların odağına oturtulmasının, yargıya ve topluma zarar vermekten başka işe yaramayacağını özellikle vurgulamayı da görev ve yükümlülük olarak kabul ediyoruz'' diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tarhan, yeni yönetimde eski YARSAV'dan farklı olarak neler görüleceğinin sorulması üzerine, YARSAV'ın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüzüğündeki ana ilkelerden asla taviz vermeyeceğini kaydetti.



