Tarhan Erdem ilk kez tahminlerini açıkladı

T24

Evet'ler yüzde53,3'ten 56,8'e çıktı

Dört kişiden birinin içerik konusunda fikri yok

Tarhan Erdem'in açıkladığı KONDA araştırmasının özet raporu için tıklayın

Başında bulunduğu KONDA Araştırma'nın bulgularını paylaşan Erdem, referandum konusunda ilk kez tahminlerini paylaştı. Yüzde 2 hata payıyla “evet” oylarını yüzde 56,8, “hayır” oylarını yüzde 43,2 olarak tahmin eden Erdem, 4-5 Eylül'de yapılan Konda araştırmasına göre “Boykot edeceğim” diyenlerin oranının yüzde 4,9 olarak göründüğünü bildirdi.Konda araştırmasına göre “evet” oyları referanduma bir hafta kalan 3 puan kadar artarken, “hayır” oyları azaldı. Haziran ayında yüzde 53,3 oranında görünen “evet” oyları her ay artarak eylülde yüzde 56,8'e yükselirken aynı süreçte “hayır” oyları 46,7'den 43,2'ye düştü.Araştırmaya katılanların yüzde 41,8'i anayasa değişikliğini “demokratikleşme için doğru ve gerekli” görürken yüzde 32,7'si “İktidar kendi iktidarını pekiştirmek, sivil diktatörlüğe gitmek için bunları yapıyor” cümlesini tercih etti.Araştırmaya katılanların yüzde 25,6'sı anayasa değişikliklerinin içeriği konusunda “fikri olmadığını” söyledi.Kamuoyu araştırmaları sektörünün en deneyimli ve güvenilir ismi Tarhan Erdem'in Konda araştırmasına ilişkin olarak paylaştığı bulgular, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tahminle de yakınlık gösteriyor.