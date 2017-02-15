Tarhan Erdem: ‘Hayır’ demek yasak mı?

KONDA’nın sahibi ve Diyalog Grubu üyesi Tarhan Erdem, hükümetin referandum sürecine ilişkin ayrıştırıcı açıklamalarını eleştirdi.

Tarhan, “'Evet' derseniz vatanseversiniz, muasır medeniyet seviyesinden yanasınız. 'Hayır' diyenleri de tanımlamak lazım. 'Hayır' demek yasak mı? Mesele bundan ibaret” diye sordu.

dihaber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı ve 2015 milletvekili seçimleri ile birlikte Türkiye’de seçimlerdeki eşitlik ilkesinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

"2014'ten beri seçim ilkeleri uygulanmamakta"

2015’te yapılan seçimlerden hiçbir kurala saygı gösterilmeyeceğinin belli olduğunu söyleyen Erdem, “Bana göre 2014 Ağustos ayının başından beri seçim ilkeleri uygulanmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki seçim işlemleri bütünüyle Anayasaya aykırı olarak, Anayasa göz ardı edilerek yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı seçimi de, milletvekili seçimi de aynı şekilde oldu” dedi.

"Hayır demek yasak mı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referanduma ilişkin konuşmalarını dinlediğini söyleyen Erdem, “Bu memleket halkoyunda ‘Evet’ oyu vereceklerden mi ibaret?” diye sorarak, “Biz bunu mu tespit etmek istiyoruz. ‘Evet’ derseniz vatanseversiniz, gelişmeden, muasır medeniyet seviyesinden yanasınız. ‘Hayır’ diyenleri de tanımlamak lazım. ‘Hayır’ demek yasak mı? Mesele bundan ibaret” dedi.

"Eşitlik ilkesi yoksa seçim de yok"

Türkiye’de seçim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin ciddi bir mücadeleye başlanması gerektiğini söyleyen Erdem, 16 Nisan’da yapılacak seçimde eşitlik ilkesinin olmadığını, eşitlik ilkesi uygulanmayan bir işleme de seçim demenin mümkün olmadığını vurguladı.

"Seçim tek yönlü değildir"

AKP’nin “Evet’ derseniz istikrar devam eder” söylemlerine de tepki gösteren Erdem, “Öyleyse neden halk oylaması yapıyoruz? Halk oylamasında ‘Sorulan sualin bir tek tarafı olursa memleket için iyi olur’ deniliyor. Bunu Cumhurbaşkanı, Başbakan, basın, televizyonlar böyle ilan edebiliyorsa o zaman seçim yapmayalım. Niçin bunu halkoyuna sunuyorlar? ‘Bu olacaktır’ desinler. Eğer seçecekseniz seçim tek yönlü değildir. Eğer siz; ‘Benim söylediklerim kazansın çünkü istikrar gelecek, refah gelecek, muasır medeniyet yoluna çıkma yolu açılacak diyorsanız; o zaman ben vatan haini mi oluyorum? Bunu halletmemiz lazım. Açıkça söylememiz lazım. Başka türlü olmaz. Yapılan iş seçim değil” ifadelerini kullandı.

Referanduma gidilirken ‘Evet’ ve ‘Hayır’ cephesinin seçime eşit koşullarda hazırlanamadığını vurgulayan Erdem, “Eşit olmayan seçim mücadelesi, işlemleri, yayınları olmazsa seçim olmaz. YSK’nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminden önce uzun uzun yazdığı kararlar vardır. Bu kararları Radyo Televizyon Üst Kurulu’na bildirmiştir. 687 sayılı KHK onu da, YSK’nın bu kararları dayandırdığı maddeyi yürürlükten kaldırdı ve bitti” dedi.