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Tarhan Erdem: Erdoğan istifa etmezse Başbakan olarak yapacağı her şey suç olur

"Son araştırmamızın hata payı ± 2,6'dır. Ama karşılaştığımız fark (-9,1) dir. Bunun bilimsel karşılığı yoktur”

12 Ağustos 2014 13:20

Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın 27 Ağustos’a kadar başbakanlık görevine devam etmesinin anayasaya aykırı olduğunu savunan Tarhan Erdem, “eğer istifa etmezse bundan sonraki her hareketi suç haline dönüşür başbakan olarak” diye konuştu.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktı. AKP’nin başına geçecek isimin konuşulmaya başlandığı bir ortamda en az seçim sonuçları kadar kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim tahminleri de tartışma yarattı.

30 Mart yerel seçimleriyle ilgili tahminleri nerdeyse bire bir tutan KONDA Araştırma Şirketi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün önce açıkladığı ve Tayyip Erdoğan’ı yüzde 57 ile ilk turda galip gösteren araştırma sonuçları tartışma yarattı.

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan KONDA’nun kurucusu Tarhan Erdem, seçmende, kazananı belli seçimler için sandığa gitme şevkini kırdığı, ya da algı yönetimi yaptıkları iddialarını yanıtladı hem de seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın 27 Ağustos’a kadar başbakanlık görevine devam etmesinin anayasaya aykırı olduğunu savunan Erdem, “eğer istifa etmezse bundan sonraki her hareketi suç haline dönüşür başbakan olarak” diye konuştu.

Erdem, oylarını bir milyon arttıran Selahattin Demirtaş’ın ise Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin “tek kazananı” olarak tanımladı.

Tarhan Erdem, KONDA’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketiyle ilgili olarak ise “Teknik olarak bulgu ve sonuç arasındaki fark hata payından çok olmamalıdır. Son araştırmamızın hata payı ± 2,6'dır. Ama karşılaştığımız fark (-9,1) dir. Bunun bilimsel karşılığı yoktur” diye konuştu

 

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