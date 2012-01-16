Tarhan Erdem: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2014'e ertelenmesi ahlaki değil



Tarhan Erdem'in Radikal'de "Cumhurbaşkanı seçimini 2014'e ertelemek" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2012) yazısı şöyle:





Cumhurbaşkanı seçimini 2014'e ertelemek





Cumhurbaşkanı Seçimi (CB) Kanun Tasarısı’na Ak Partili üyelerin oylarıyla eklenen geçici madde (GM) önemli sorunlar yaratacaktır. Görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılarak CB seçimleri 2014’te yapılmaya çalışılmaktadır. Söylentiye göre, 2014’e kadar yetkileri arttırılarak Erdoğan partiye de hâkim bir CB olacaktır.





Muhalefet partileri dikkatli davranırlarsa gerçekleşmeyecek bu planın hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığı tartışılabilir.





Sayın Erdoğan’ın, CB olmak istediğine inanmadığımı okuyucularım hatırlayacaktır. Her ne hal ise CB süresinin 7 yıla çıkarılması çabaları hukuka ve ahlaka uygun olmadığı gibi, Ak Parti

yetkililerinin 2010’dan beri söyledikleriyle de tutarlı değildir.





Hukuka aykırılığı, Komisyon raporuna bağlı muhalefet şerhinde yazılmış. Yazılanlardan birini açmaya çalışacak ve iddianın tutarsızlığını anlatmaya çalışacağım. Konulan geçici maddede, “11. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır” deniliyor. Oysa Ekim 2007’de yürürlüğe giren Anayasa Değişikliği Kanunu’nun hem 2. hem geçici 19. maddesinde, ‘11. CB’nin süresinin 5 yıl olduğu’ yazılıdır. 19. maddenin ayrı bir kanunla metinden çıkarılmış olması, sürenin anayasada belirtildiğini ortadan kaldırmaz.





Kaldı ki CB görev süresi için yeni bir madde tedvin etmek, görev süresinin 7 yıl değil, başka bir süre olduğunu kabul etmek demektir. Yürürlükte olan bir süre vardır ki şimdi Meclisimiz yeni bir madde tedviniyle bu süreyi değiştirmektedir! Yani yasayla anayasa değiştirilmek istenmektedir! Oysa anayasada belirtilen sürelerin, yasalarla değiştirilemeyeceği açıktır. Eğer Ak Parti CB’nin görev süresini değiştirmek istiyorsa yeni bir anayasa değişikliği kanunu getirir, kabul edilirse 60 gün sonra halkoylamasıyla yürürlüğe girer. Yoksa tutulan yol hukuki olmaz!





Benim hatırlatmak istediğim, Meclis için uygulanan kuralın CB için uygulanmak istenmemesinin ahlaki olmadığıdır!





Aşağıdaki kutuda üç Ak Parti yetkilisinin 2011 seçimlerinden önce söyledikleri onlarca örnekten bazılarını göreceksiniz. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili karardan önce hazırlanan Anayasa Komisyonu raporu da bu konuşmaları teyit etmektedir.





Bir sorum var: Seçimlerin 12 Haziran’da yapılması oylanırken, “Aslında 2012’ye kadar milletvekili olacaktım ama partim böyle karar verdi, Meclis 2012’de yapılacak seçimleri 2011’ye çekiyor” diye düşünen bir tek milletvekili var mıydı? CB görev süresi değiştirilemeyecektiyse, “2007’de ve 2010’da ve de 2011’de aklınız neredeydi” demezler mi?





Kim ne derse desin, bazı gerekçeler icat ederek 2012’yi 2014’e itmeyi ahlaki göremiyorum!





