Tarhan Erdem: AKP MKYK 30 Mart 2014'te erken seçim kararı almak için mi toplandı?

KONDA araştırma şirketinin kurucusu Tarhan Erdem, AKP MKYK'nin Genel Başkan'ın davetiyle olağanüstü toplanacağını belirterek bunun AKP'nin erken seçim planı yaptığının göstergesi olabileceğini söyledi. Erdem, "Erdoğan, bir süre önce “2014’te üç sandığı düşünelim” derken, yerel yönetim seçimleriyle milletvekili seçimlerinin birleştirilmesini olasılıklar dışına çıkarmamıştı. Gezi Parkı olayları isteğini daha da güçlendirmiş olabilir" dedi.

Erdem, Radikal.com.tr'de yayımlanan yazısında olası erken seçim için tarih vererek, "Erdoğan, Meclis'ten, 'Seçimlerin yenilenmesi ve 25’inci dönem milletvekili seçimleri için 30 Mart 2014 tarihinde oy verilmesi' kararını alıp karşılaştığı birçok sorunu çözmeyi veya ertelemeyi düşünüyor" dedi.

Tarhan Erdem'in 7 Haziran tarihinde radikal.com.tr'de yayımlanan yazısı şöyle:

AK Parti ’nin Kongre'den sonraki en yetkili karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Genel Başkan’ın davetiyle olağanüstü olarak toplanacak.

Parti Genel Başkanı'nın bir isteğinin, tüzüğe uygun “Karar” haline getirilmesi amacıyla böyle bir davet yapıldığı anlaşılıyor.

Bu istek nedir? Erdoğan, bir süre önce “2014’te üç sandığı düşünelim” derken, yerel yönetim seçimleriyle milletvekili seçimlerinin birleştirilmesini olasılıklar dışına çıkarmamıştı. Gezi Parkı olayları isteğini daha da güçlendirmiş olabilir!

Seçimlere katılma kararını Ak Parti Tüzüğü’nün 122’inci maddesine göre MKYK verebileceğinden İstanbul toplantısı düzenlendiğini tahmin ediyorum.

Sayın Erdoğan MKYK’dan yetki alarak, önümüzdeki günlerde veya yıl sonunda Meclis'ten, “Seçimlerin yenilenmesi ve 25’inci dönem milletvekili seçimleri için 30 Mart 2014 tarihinde oy verilmesi” kararını alıp karşılaştığı birçok sorunu çözmeyi veya ertelemeyi düşünüyor.

Siyasal yapımızın, Erdoğan’ın restine cevap verme gücünü önümüzdeki günlerde tartışacağız.