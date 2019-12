Tarhan Erdem, Adil Gür'ü tebrik etti

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem, 29 Mart yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ettiği için A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ü tebrik etti.



Son iki seçimi doğru tahmin eden Tarhan Erdem, şirketinin yaptığı araştırmalara dayanarak, yerel seçimlerde AKP'nin yüzde 48.9, CHP'nin ise yüzde 33.1 oy alacağını ileri sürmüştü. Adil Gür ise farklı rakamlar telaffuz etti. AKP'nin yüzde 39.8, CHP'nin ise yüzde yüzde 26.4'e ulaşacağını açıkladı. 29 Mart'ta yapılan seçimler Adil Gür'ü haklı çıkardı.



Tarhan Erdem, bunun üzerine Radikal gazetesindeki köşesinde bugün (2 Nisan 2009) Gür'ü tahmininden ötürü tebrik etti.



Tarhan Erdem'in yazısı şöyle:



Seçimin getirdikleri (1)



Seçim sonrasını sayılara, belgelere ve geçmişe bakmadan yorumlayanlar var. 28 Mart’ta yapılan 2004 seçimi kesin sonuçları 12 Mayıs’ta yayımlanmıştı; bu seçimde de doğru sayılar için herhalde bir aydan fazla bekleyeceğiz. Kesin sonuçları görmeden, elimizdeki sonuçlarla bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum:



Önce KONDA’nın geçen perşembe günü burada yayımlanan araştırma sonuçları üzerine yazmak istiyorum: Genel olarak AKP’nin oyları araştırmayı doğrulamamıştır. CHP, MHP oylarında önemli bir sapma yoktur. Biz, 2007’de oy oranı yüzde 7’nin altında olan parti seçmenlerinin önemli bir kesiminin, bu kez AKP’ye dönecekleri verilerine ulaşmıştık. Oysa tam tersi göründü!



Şimdi hatamızı bulmaya çalışıyoruz, kesin sonuçlar elimize geçince varacağımızı sandığım bulgularımızı, okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağım. Bu arada, İl Genel Meclisi Ak Parti oyunu doğru ölçen, kardeşim Adil Gür’ü kutlamalıyım. Başarısından ne kadar memnun olduğumu bildiğine eminim.



Birkaç yazımda, seçim sonuçları yorumlarında, seçim verileriyle teyiT ediliyormuş gibi bahsedilen bazı konuları ele almak istiyorum.



Seçim sonrasının yanlış görüşlerden biri; partilerin aynı sosyal tabana dağılıyorlarmış gibi değerlendirilmesidir. Oysa, Ak Parti diğer partilerden farklı olarak, toplumun her coğrafyasında, inanç, kültür, kimlik bakımından her kesiminden anlamlı oranda oy almaktadır. Bu özelliğe sahip başka bir parti yoktur.



Bunu gösteren birkaç sayı ve bir tablo vermek istiyorum:

İl Genel Meclis seçiminde Ak Parti her ilde yüzde 20’nin üstünde oy almıştır. CHP 26 ilde yüzde 10’un, 50 ilde yüzde 20’nin altındadır. İlçe belediye seçimlerinde, Ak Parti 957 ilçenin sadece 12’sinde yüzde 10’un altında oy alırken, CHP 431 ilçede, MHP 288 ilçede yüzde 10’dan az oy almıştır. Ak Parti sadece 1, CHP 216, MHP de 133 ilçede yüzde 1’in altında kalmıştır.







Bölgelere Göre AKP ve CHP’nin Ağırlıkları Tablosu’na bakıldığında, iki büyük partinin farkı daha iyi görülmektedir.



Örnek olarak Ege Bölgesi’ni alalım: Bu bölgede, toplam seçmeninin yüzde 14,8’i oturmaktadır. Son il genel meclisi seçiminde Ak Parti’nin Ege’deki ağırlığı bölgenin ağırlığına yakın 12,6’dır. CHP’nin ağırlğı ise bunun çok üstünde 21,1’dir. Parti kolonlarındaki değerler ilk kolondaki değerden büyükse, o partinin ağırlığının o bölgede yüksek olduğunu gösterir. Bu yükseklik, bir başka bölgede zafiyete işaret eder.



Tablo satırlarına baktığımızda, Ak Parti’nin oyunun, bölgelerin ağırlıklarına yakın oranlarda dağıldığını, yani her bölgede az farklarla benzer güçte olduğunu görürüz. Ak Parti’nin bu düzenli dağılımına hiçbir parti sahip değildir.







Seçim sonrasında doğruymuş gibi bahsedilen yanılgılardan biri de, Ak Parti oylarının Doğu’da azaldığı yolundaki görüşlerdir. Salı akşamı iki ayrı televizyon oturumunda, Ak Parti’nin oy kaybettiğinden çıkarak görüşler ileri sürüldüğünü duydum. Aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibi, 17 ilimizin bulunduğu Doğu bölgesinde, il genel meclisi ve belediye başkanlığı seçmlerinde bölgenin en çok oy alan partisi Ak Parti’dir.



Bu nedenlerle, Ak Parti’nin sorunlarıyla, diğer partilerinkini ayırarak konuşmalıyız. Ak Parti’nin sorunu, tabanının baskısıyla, ya da yöneticilerinin düşünceleri sonucu, Cumhuriyet’in temel ilkelerinden uzaklaşılacağı kuşkusunda olanların gücünü ölçememesidir. Ak Parti’nin tabii başka sorunları da var, onlara değinmek olanağı bulacağımı umut ediyorum.