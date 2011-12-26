Tarhan: CHP geceyarısı zammına destek vermedi

T24- CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, emekli vekillere fahiş zamma ilişkin gece yarısı önergesine destek vermediklerini belirterek, söz konusu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeme konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Akşam saatlerinde Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Gül vekil maaşlarına zammı onaylarsa ''iptal'' başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.Tarhan, emekli vekillere fahiş zam önergesine katılmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"CHP'nin böyle bir olumsuz bir çalışmanın içinde olması kabul edilemez. Şaşkınlığınızı gidermek istiyorum, kanıtlarıyla, gerekçeleriyle ve tutanaklarla. Gece yarısı önergesine destek vermeyerek CHP haysiyetli bir duruş sergilemiştir. Tutanaklarda yer alan katıldığımızı belirttiğimiz önerge ise 5. maddeye ilişkin olup, grup olarak katıldığımızı bıldirdiğimiz önerge bir nevi intibak, eski ve yeni emekli vekilleri arasındaki farkın, maaş farkının giderilmesine ilişkin bir tek bu önergeye desteğimiz ve katıldığımız açıktır. Bakınız 5. madde ve katıldığımıza ilişkin ifadeyi görmenizi istiyorum. Diğerlerinde ise özellikle gece gelen önergelerden, gece yarısı önerge fahiş bir artış yaratan ve yüzde 60'a, Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 60'ına çıkartan, asıl sorun buradadır zaten, önerge önümüze geldiğinde, bir madde ihdası olduğundan orada komisyon çoğunluğu gerektiğinden komisyona üye vermeyerek, salonu terk ederek ve bütün arkadaşlarımıza ret oyu kullandırarak, bütün arkadaşlarımız bir arkadaşımız hariç ret oyu kullanmıştır. Grup Başkanvekili olarak ret oyu kullandığım açık, buradadır."

"Bu çalışmayı yapanlar, kabul oyu kullananlar kimler bunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bu gece yarısı operasyonunu kimler yaptı?" diyen Tarhan, şöyle dedi:

"Ben kişisel olarak ve CHP kurumsal olarak bu gece yarısı önergesine ret oyu vererek karşı duruşunu net olarak sergilemiştir. Ve karşı koymaya da devam edecektir. Yasalaşma sürecini dikkatle takip ediyoruz."

Hamzaçebi süreci anlattı

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'de, milletvekillerinin özlük haklarına ve statülerine ilişkin olarak Meclis Başkanı'nın başkanlığında siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yapıldığını, CHP'yi temsilen de o toplantılara kendisinin katıldığını söyledi.

Hamzaçebi, söz konusu toplantıda, milletvekili emekli maaşında artışa yol açacak bir düzenlemeye CHP olarak uygun görüş vermediklerini belirttiklerini söyledi. Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanının başkanlığındaki bu görüşmelerde mutabık kalınan konularda hazırlanacak önergeleri siyasi partilerin Meclis Başkanlık Divanındaki temsilcilerinin imzalaması kararlaştırıldı. Bu çerçevede Tanju Özcan'ı aradım. Genel Başkanımızın uygun gördüğü düzenlemeleri kendisine anlattım. Yani milletvekili emekli maaşına zam yapılmaması yönündeki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşünü kendisine aynen ifade ettim. Milletvekili emekli maaşına zam yapılmasını ise Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun görmediğini kendisine açıklıkla ifade ettim."

Kanun tasarısının görüşmeleri sırasında Emine Ülker Tarhan'ın kendisini aradığını ifade eden Hamzaçebi, "Emekli maaşlarında artış getirmeyen önerge ile ilgili görüşümü sordular. Daha önceki görüşmemizde ifade ettiğim gibi maaşlarda artış getirmeyen bu önergeye destek vermemiz gerektiğini söyledim. Milletvekili emekli maaşlarında artış getiren önerge ile ilgili beni aradıklarında da buna karşı olduğumuzu destek vermememiz gerektiğini ifade ettim" dedi.



Özcan’ın sözlerine yanıt



"Sayın Tanju Özcan bugün birkaç gazetede benim ismimi vermek suretiyle Hamzaçebi imzala, dedi, imzaladım şeklinde bir beyanda bulunmuştur" diyen Hamzacebi, "Şunu ifade edeyim ki siyaset dürüstlük ister, siyaset söylediklerinin ve yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir.Bir kimse eğer bir konuda yanlış yaptığını düşünüyorsa yapılması gereken bu yanlışın sorumluluğuna başkalarını ortak etmek değil, bu yanlış nedeniyle çıkıp açıkça partiden ve kamuoyundan özür dilemektir" dedi.

Tanju Özcan'ın Cumartesi akşam saatlerinde kendisini aradığına işaret eden Hamzaçebi, "Bana sizin imzala dediğiniz için imzaladığını söyledi tekrar. Kendisine hayır dedim. Ben size emekli maaşına zam getiren önergeyi imzalamamanız gerektiğini söyledim. Onun üzerine bana verdiği cevap ilginç. Bana verdiği cevap şu; Bana bir AKP Grup Başkanvekili bir CHP'li ile görüştüğünü söyleyerek imzalamamı istedi. Ben de onun üzerine imzaladım dedim. Bu diyaloğu kendisi bana aktarmıştır" dedi.

Basın toplantısında bir basın mensubunun, "Anayasa Mahkemesi'ne gidecek misiniz" sorusuna Tarhan, "Onu değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.





CHP'den vekil maaşına 'iptal' başvurusu



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, emekli milletvekili maaşlarına ilişkin düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylaması halinde iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

