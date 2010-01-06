Tarayıcıdan etik tartışma çıktı

T24- Noel günü, ABD’ye giden bir uçakta Nijeryalı öğrenci Ömer Faruk Abdülmuttalib tarafından gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının son anda önlenmesinin ardından havaalanlarına tam vücut tarayıcılarının yerleştirilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.



İngiltere’de başbakan Gordon Brown güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak amacıyla Heatrow Havaalanı başta olmak üzere birçok havaalanına tam vücut tarayıcıları yerleştirileceğini açıklayınca, çocuk hakları savunucuları büyük tepki gösterdi. Çocuk Hakları Hareketi’nden Terri Dowty, vücudun tamamını çok net gösteren bu tarayıcıların, çocukların çıplak görüntülenmesini yasaklayan koruma yasalarını ihlal edebileceğini belirtiyor.



Dowty, “Tam vücut tarayıcılarını bu şekilde kullanma yetkileri yok” diyerek yönetimin kararına karşı çıkıyor. Sivil haklar grupları da ünlü isimlerin tarayıcılardan alınan görüntülerinin internette yayımlanmamasının sağlanmasını talep ediyor. İngiliz yönetimi şimdi 18 yaşının altındakileri tarayıcılardan muaf tutmak ya da havaalanı görevlilerinin çocuk pornografisi yasalarına karşı gelmesini önleyecek yeni düzenlemeler yapmak seçenekleriyle karşı karşıya. Hollanda ve ABD’de tarayıcılar kullanılmaya başlandı.



Türkiye’de elle aramaya devam



Türkiye’deyse yasal alt yapı olmadığı için tarayıcıların şimdilik kullanılamayacağı açıklandı. Havalimanları güvenliğinden sorumlu bir yetkili bunun yerine ‘Kapı tipi iz dedektörü’ adı verilen hava püskürtmeli yeni bir cihaz üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.



Cihaz 2006’dan beri deneme amaçlı olarak Sacramento Havalimanı’nda kullanılıyor. Güvenlik yetkilisi şöyle konuştu: “Şu an ABD’ye gidecek uçaklarda yolcuların ve ekiplerin kabindeki bagajları ve kendileri elle arama yöntemiyle kontrol ediliyor. 25 Aralık’ta başlayan uygulama önce 31 Aralık’a, sonra 4 Ocak 2010’a uzatıldı. Şimdi uygulamanın devam edeceği bildirildi. Atatürk Havalimanı’nda 1 Ekim 2009’dan beri ‘Sıvı Kısıtlaması’ uygulaması yapılıyor. Dış hatlarda süren yapılan uygulama tüm havalimanlarında ve iç hatlarda başlayacak. Mevcut cihazlar sıvı ve jellerin patlayıcı olma özelliğini ayırt edemiyor. Ayrımı yapacak teknolojiler geliştiriliyor.”

