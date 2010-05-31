Tarakçıoğlu'nun görevi belli oldu

T24- Hyundai'deki genel müdürlük görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Kurthan Tarakçıoğlu, Tata'nın Türkiye distribütörü olan İsotlar Grup'a genel müdür ve yönetici ortak olarak atandı. Tarakçıoğlu, CEO sıfatı ile icrada tam yetkiyle donandı.







1965 yılında kurulan İsotlar Grup, Hindistan’ın küresel ve ulusal en büyük firması olan Tata Motors'un Türkiye ve Romanya ana distribütörü. Bunun yanında Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde otomotiv endüstrisinin önde gelen markalarının yetkili satış ve servis faaliyetlerini sürdürüyor.



İsotlar Grup, aynı zamanda ağırlıklı olarak commuter ve scooter ürünler sunan ve yine Hindistan’ın dev otomotiv ürünleri firmalarından TVS’nin motosikletlerinin de Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor.



Firma ayrıca, Brezilya’nın en büyük şasi üreticilerinden Agrale’nin otobüs şasilerinin Türkiye, Doğu Avrupa ve Türkî cumhuriyetlerini kapsayan geniş bir bölgede tek yetkili distribütörü olarak hizmet yürütüyor.



OTOBÜS DE ÜRETİYOR



1996 yılında Adana'da yüzde 100 yerli ve öz sermaye ile otobüs üretim tesisleri kuran grup, uzunca bir süre üretiminin tamamını ihraç etti. 2009 yılında üretim kapasitesini genişleterek ISOTO marka otobüsleriyle Türkiye pazarında da yer almaya başladı. Bir yılda 600 adetten fazla otobüsün ihracatını gerçekleştiren fabrika, 2010 senesinden itibaren tamamen Türk mühendis ve işçisinin ürünü olan, şehir içi toplu taşımacılığına yönelik City 900 ve City 1200 modellerini piyasaya sürmeye başladı.



HYUNDAI'DEN ISOTLAR'A



Hyundai'den ayrılışını hurriyet.com.tr'ye anlatmıştı



İsotlar'ın yeni CEO'su Kurthan Tarakçıoğlu, 1965 Ankara doğumlu. Otomotiv kariyeri 1994 yılında Satış Sonrası Bölge Müdürü olarak Opel Türkiye’de başlayan Tarakçıoğlu, 2001 yılı başında Satış Müdürlüğü görevine atanarak sonraki iki yıl boyunca Opel ve Saab markalarının Türkiye araç ve yedek parça satış operasyonundan sorumlu oldu. Temmuz 2003 tarihi itibariyle Hyundai Assan Yurtiçi satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdürü görevine getirilen Tarakçıoğlu, markanın binek otomobil segmentinde 2009 yılını birinci olarak tamamlamasında önemli rol oynamıştı.



Tarakçıoğlu, Nisan ayı içerisinde Hyundai'deki görevinden ayrılmıştı.