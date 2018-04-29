Taraftarlarının 'Anne Frank' eylemi tepki çeken Lazio her yıl 200 taraftarını Auschwitz'e götürecek

İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından Lazio'nun fanatik taraftar grubunun, ezeli rakipleri Roma'nın taraftarlarına "hakaret" amacıyla Yahudi Soykırımı'nın simge isimlerinden Anne Frank'ın fotoğrafını kullanması büyük tepki çekti. Lazio tepkiler sonrası her yıl 200 taraftarını Auschwitz'e götürme kararı aldı.

Roma Yahudi Cemaati Başkanı Ruth Dureghello Twitter'a yazdığı mesajda Lazio taraftarlarına tepki göstererek, "Futbol bu değil, spor bu değil. Yahudi düşmanları sahalardan dışarı" dedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir açıklama yaparak, "Anne Frank'ın yüzü ve günlüğünün sayfaları, Nazi barbarlığı nedeniyle çektiği acıların ve ölümünün hikayesi tüm dünyayı duygulandırmıştır. Onun resmini hakaret ve tehdit maksadıyla kullanmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra, ülkemiz açısından alarm vericidir" dedi.

İtalya Futbol Federasyonu ve güvenlik güçleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. İtalya Spor Bakanı Luca Lotti de sorumluların en kısa zamanda bulunup cezalandırılmaları için çalışıldığını açıkladı.

Lazio taraftarları, Pazar günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Cagliari maçı sırasında stadın cam bölmelerine Anne Frank'ın fotomontajla Roma forması giydirilmiş resimlerini yapıştırmıştı. Laziolular"Romalılar Yahudi" gibi yazılar da yazmışlardı.

Pazar günkü maçta, daha önceki ırkçı hareketleri yüzünden kendilerine ait Curva Nord olarak anılan tribünlere alınmayan Lazio taraftarları bu nedenle Cagliari maçını, Roma taraftarlarının tribünü olan Curva Sud'dan izlemişti.

Tepkiler üzerine Lazio Başkanı Claudio Lotito bugün Roma'daki bir sinagoga giderek, Yahudi düşmanlığı kurbanları anısına çelenk bıraktı.

Lotito, taraftarlarını Yahudi Soykırımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl 200 kişilik bir taraftar grubunu Nazi toplama kampı Auschwitz'e götüreceklerini açıkladı.