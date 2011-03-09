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Spor

TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK TRABZON (A.A)

09 Mart 2011 20:36

-TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK TRABZON (A.A) - 09.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu cezası nedeniyle Kocaeli İsmetpaşa Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana burun ameliyatı geçiren Burak ile izinli olan Serkan katılmadı. Sakatlıkları bulunan Glowacki ile Engin Baytar ise takımdan ayrı olarak koşulara başladı.  Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. -TARAFTARLARDAN DESTEK- Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar, Beşiktaş maçında hakem Tolga Özkalfa tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken, pankartlar açtılar. Taraftarlar antrenman sahasının tel örgülerine, ''Işığı gözünüze değil, önünüze tutmaya geldik'', ''Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar'' yazılı pankartlar astılar. -ZDF KANALI İDMANI TAKİP ETTİ- Almanya'nın ZDF kanalı bordo-mavili takımın antrenmanını takip etti.  Hafta sonu yayınlanacak spor programında 10 dakikalık bölümü Türk futboluna ayıracağı bildirilen ZDF kanalının muhabirlerinin Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı müsabakayı da takip ettikten sonra Trabzon'a geldikleri öğrenildi. Akşam saatlerinde yapılan idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile sohbet eden muhabirler, daha sonra Engin Baytar ile röportaj yaptılar. Kulübün mevcut durumu ve İstanbul takımlarıyla olan mücadelesi hakkında sorulan sorular karşısında Engin, takımın iyi durumda olduğunu, sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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