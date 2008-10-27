Taraftarlara mesaj!



Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, taraftarların takımlarına olan güvenlerinin devam etmesini istedi.



Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Hasan Subaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Josef Jarabinski ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hacettepespor maçına çok önem verdiklerini ancak futbolcuların tüm gayretlerine ve bulunan gole rağmen talihsiz bir golle galibiyeti kaçırdıklarını Akıncıoğlu, herkesin elinden geleni yaptığını kaydetti ve taraftarlara, futbolculara, teknik heyete teşekkür etti.



Artık bundan sonraki maçlara bakacaklarını ve bir ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini ifade eden Akıncıoğlu, şu ana kadar 8 maç oynadıklarını ve beşinde son dakikalarda yedikleri gollerle puanlar kaybettiklerini söyledi.



Şans faktörünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Akıncıoğlu, şöyle konuştu:



''Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Devre arasında takıma takviye yapılacak. Teknik heyet ve yönetim olarak eksikliklerimizi çok iyi biliyoruz. Devre arasında da bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Gol atmada bir sıkıntımız yok. Defansta sıkıntımız var. Ancak bunun nedenlerinden biri de orta sahadan kaynaklanıyor. Orta sahada top tutmada sıkıntımız oluyor. Teknik heyet bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz devre arasına kadar 8 maçın hepsini kazanmak. İnşallah lig ortasına doğru takımımızın durumunu daha iyiye getireceğiz.''



Akıncıoğlu, son maçta taraftarların tepkisine de değinerek, taraftarların duygularını anladığını, onlar kadar kendilerinin de Antalyaspor'un başarısı için mücadele ettiklerini söyledi.



Hiç bir zaman başarısızlığı düşünmediklerini dile getiren Akıncıoğlu, ''Başarısız sonuçlar taraftarımızı ne kadar üzüyorsa, bizi daha fazla üzüyor. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyet ve yönetimin eli taşın altında. Taraftarlarımız, bize olan güvenlerini devam ettirsinler'' dedi.



Akıncıoğlu, bugün yönetim kurulunun toplanarak 8 haftayı değerlendireceğini ve bir karar alınacağını .bildirdi.





BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI



Süper Lig'de Hacettepe ile sahasında oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.



Hacettepe maçında ilk 11'de yer almayan futbolcuların çalışmalara katıldığı antrenmanda Teknik Direktör Josef Jarabinski de yer almadı. Yardımcı Antrenör Orhan Atik gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, futbolcular önce düz koşu, ardından top kontrolü ve yarı alanda çift kale maç yaptılar.



