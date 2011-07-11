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Spor

TARAFTARLARA BİBER GAZI İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 00:14

-TARAFTARLARA BİBER GAZI İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu'na destek için düzenledikleri yürüyüşün ardından Boğaziçi Köprüsü'ne doğru hareket eden sarı-lacivertli taraftarlara, polis biber gazı ile müdahale etti. Bağdat Caddesi'nde başlayarak, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na yanaşıldığında Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yönelen Fenerbahçeli taraftarlar, bir süre hiçbir müdahale olmadan yürüyüşünü sürdürdü.  Taraftarların yürüyüşü sırasında çevik kuvvet ekipleri, diğer istikamette yavaş yavaş onları takip etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri, Uzunçayır Metrobüs İstasyonu'nu geçtikten sonra köprüye doğru yokuş yukarı çıkmaya başlayan taraftarlara, biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahaleyle birlikte bölgede bir anda ortalığı beyaz duman kaplarken, rüzgar nedeniyle  gaz, büyük bir alanda etkili oldu. Gazdan etkilenen taraftarlar kaçmaya başlarken, köprüye doğru yürüyen kalabalık kısa sürede dağıldı.

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