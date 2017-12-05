Taraftarlar, Terim'in evine gitti 'Geri dön' çağrısı yaptı

Fatih Terim'in Tarabya'daki evine giden bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, "Takımınza sahip çıkın" dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı 3-0 yenilgi sonrasında Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un geleceği sorgulanırken sarı kırmızılı taraftarların Fatih Terim aşkı da bitmiyor.

Bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in evinin önüne giderek “Geri dön” çağrısı yaptı.

Yaklaşık 20 kadar taraftar; meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Fatih Terim’in evinin önünde toplandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, burada bir süre Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu. Daha sonra ise Fatih Terim taraftarların yanına geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların, “Hocam sizi çok özledik. Yarım kalan bir işimiz var” sözleri üzerine Terim, “Çocuklar ayağınıza sağlık. Hepinizi seviyorum. Allah’a emanet olun. Takımınıza sahip çıkmaya devam edin. Doğrusu neyse o olsun. Öpüyorum hepinizi” dedi.