-TARAFTARLAR SAHAYA YABANCI MADDE ATTI İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nde 2010 yılının son derbi maçında ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 67-56 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Ligde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyete ulaşan iki ekipten Galatasaray Cafe Crown, Fenerbahçe Ülker'i mağlup ettiği için sıralamada aynı puanla liderliği ele geçirdi. -MAÇTA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI- İlk dakikaları dışında büyük çekişmeye sahne olan maçta büyük heyecan yaşandı. İki takım da rakibine maç içinde farklı üstünlük sağlayamayınca, karşılaşmanın tansiyonu sürekli yüksek seyretti. Oyuncular arasında gerginlik yaşanmadığı maçın ilk yarısında, Galatasaraylı taraftarlar sahaya patlayıcı madde attı. Yapılan anonslarla sarı-kırmızılı taraftarlar uyarıldı. Maçta Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Oğuz Savaş'ın dirseği kanadı. Yıldız basketbolcu, yapılan bandajın ardından oyuna devam edebildi. -GALATASARAY'DA LİDERLİK SEVİNCİ- Skor açısından oldukça sert geçen maçtan sonra başkan Adnan Polat, yöneticiler, sarı-kırmızılı oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadılar. Oyuncular, saha içinde toplanıp sevinç gösterileri yaparken, Rancik bütün tribünleri dolaşıp üçlü çektirdi. Başkan Adnan Polat ve yöneticiler de galibiyeti birbirlerine sarılarak kutlarken, oyuncuları ayakta alkışladılar. -TARAFTARLAR SAHAYA YABANCI MADDE ATTI- Fenerbahçe Antrenörü Neven Spahija, maçın 31. dakikasında bir kararından dolayı maçın hakemlerinden Semih Vural'a sert tepki gösterip potanın arkasına kadar gelince, hakem Engin Kennerman teknik faul kararı verdi. Spahija, bu sırada masa hakemlerine yönelip itirazlarını sürdürürken, maçın teknik komiseri Emir Turam ayağa kalktı. Bu sırada, Spahija'nın hareketleri sonrasında Galatasaraylı taraftarlar ise sahayı bozuk para ve pet şişe yağmuruna tuttular. Yapılan anonslara rağmen sahaya yabancı maddelerin atılması sürerken, Galatasaray Cafe Crown oyuncuları tribünlere doğru ellerini havaya kaldırarak taraftarlarını durdurmaya çalıştılar. Bu sırada Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy da hakem masasına kadar gidip, sonra yeniden tribüne döndü.