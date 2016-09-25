Taraftarlar otobanda birbirine girdi; 7 yaralı!

Afyonspor ile oynayacakları maç için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları ile Ümraniyespor maçına giden Eskişehirspor taraftarları, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde birbirlerine girdi. Çıkan olaylarla silahlarda kullanılırken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre takımlarının Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçı izlemek üzere yola çıkan yaklaşık 15 otobüs Sakaryaspor taraftarı ile İstanbul Ümraniyespor deplasmanına giden Eskişehirspor taraftarı Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mevkii'nde karşı karşıya geldi.

İddiaya göre Eskişehirspor taraftarı mola verdikleri tesislerde bazı kişiler ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma büyüyerek karayoluna kadar taştı. Bu sırada Sakaryasporlu taraftarlar da olaylara karışınca iki grup arasında arbede çıktı.

Otobüsler kullanılmaz hale geldi

İki takım taraftarları da birbirlerine taş ve sandalyeler fırlattı. Otobüslerin camları kırılırken, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Taraftarların kavgası sebebiyle Sakarya-Eskişehir arasında ulaşımı sağlayan yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Olaylar sebebiyle bölgeye Sakarya ve Geyve'den takviye jandarma, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri her iki takımın taraftarlarını güçlükle kontrol altına aldı.

Bölgeye sevk edilen 112 ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan birisinin bıçaklandığı öğrenildi.

Silah sesleri yükseldi

Öte yandan bölgede silah sesleri de yükseldi. Eskişehirspor taraftarlarının üzerine pompalı tüfek ile ateş açan bir kişi objektiflere yakalandı.

Olayların sona ermesinin ardından Eskişehirspor taraftarının bulunduğu otobüslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi.

Yaklaşık 200 kadar Eskişehirspor taraftarı güvenlik sebebiyle geri gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.