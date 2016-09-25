T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taraftarlar otobanda birbirine girdi; 7 yaralı!

Dinlenme tesislerinde başlayan kavgada silah sesleri yükseldi

25 Eylül 2016 19:55

Afyonspor ile oynayacakları maç için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları ile Ümraniyespor maçına giden Eskişehirspor taraftarları, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde birbirlerine girdi. Çıkan olaylarla silahlarda kullanılırken, 7 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre takımlarının Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçı izlemek üzere yola çıkan yaklaşık 15 otobüs Sakaryaspor taraftarı ile İstanbul Ümraniyespor deplasmanına giden Eskişehirspor taraftarı Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mevkii'nde karşı karşıya geldi. 

İddiaya göre Eskişehirspor taraftarı mola verdikleri tesislerde bazı kişiler ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma büyüyerek karayoluna kadar taştı. Bu sırada Sakaryasporlu taraftarlar da olaylara karışınca iki grup arasında arbede çıktı.

 

Otobüsler kullanılmaz hale geldi

 

İki takım taraftarları da birbirlerine taş ve sandalyeler fırlattı. Otobüslerin camları kırılırken, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Taraftarların kavgası sebebiyle Sakarya-Eskişehir arasında ulaşımı sağlayan yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Olaylar sebebiyle bölgeye Sakarya ve Geyve'den takviye jandarma, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri her iki takımın taraftarlarını güçlükle kontrol altına aldı.

Bölgeye sevk edilen 112 ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan birisinin bıçaklandığı öğrenildi.

 

Silah sesleri yükseldi

 

Öte yandan bölgede silah sesleri de yükseldi. Eskişehirspor taraftarlarının üzerine pompalı tüfek ile ateş açan bir kişi objektiflere yakalandı.

Olayların sona ermesinin ardından Eskişehirspor taraftarının bulunduğu otobüslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi.

Yaklaşık 200 kadar Eskişehirspor taraftarı güvenlik sebebiyle geri gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ETİKETLER

SakaryasporEskişehirsporKavgaTaraftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24